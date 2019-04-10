Гвардиола: "Иногда поражение 1:0 лучше, чем 0:0"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что счет 1:0 в проигранном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" может быть лучше, чем 0:0.

Гол Сон Хен Мина на 78-й минуте предрешил судьбу первого четвертьфинального матча, и теперь "горожане" будут обязаны забивать в ответной встрече в следующую среду.

Гвардиола обещает сделать работу над ошибками, а также чувствует, что теперь задача его команды упростилась — "Сити" должен играть только на победу.

"Этот счет оставляет нас в непростой ситуации перед ответным матчем, но иногда поражение 1:0 может быть лучше, чем 0:0, потому что ты в точности знаешь, что должен делать".

"При 0:0 ты порой думаешь, куда тебе пойти, в атаку или оборону, но теперь мы знаем, что нам нужно забивать. Мы проанализируем результат, но у меня хорошее ощущение от нашей игры — мы контролировали ход матча, и на следующей неделе это может сработать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1726

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 10.04.2019 08:30 # electric
    КОРОЛЕВА!!!

    (ответить)

  2. mancityman 10.04.2019 07:59 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. chelsealondon 10.04.2019 07:55 # chelsealondon
    Ответка изи 5:0 ...

    (ответить)

  4. superglor 10.04.2019 07:39 # superglor
    Глолдилола.
    Показал свой уровень.

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 10.04.2019 07:34 # pistolero-lfc
    проорал с двойной замены на 88-минуте.

    (ответить)

  6. shimane 10.04.2019 07:30 # shimane
    все по плану, раскатают курятник дома 4-0 и все на этом

    (ответить)

  7. alexomck 10.04.2019 07:23 # alexomck
    опозорился.

    (ответить)

  8. makaku 10.04.2019 07:04 # makaku
    дебил чтоли? после 0-0 думать, садиться ли в оборону?
    пропусти один раз на сити и сосамбо.
    пеп походу ошарашенный после луза контуженный уже не соображает херню несёт какую то
    поплыл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: