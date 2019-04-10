Гвардиола: "Иногда поражение 1:0 лучше, чем 0:0"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что счет 1:0 в проигранном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" может быть лучше, чем 0:0.

Гол Сон Хен Мина на 78-й минуте предрешил судьбу первого четвертьфинального матча, и теперь "горожане" будут обязаны забивать в ответной встрече в следующую среду.



Гвардиола обещает сделать работу над ошибками, а также чувствует, что теперь задача его команды упростилась — "Сити" должен играть только на победу.



"Этот счет оставляет нас в непростой ситуации перед ответным матчем, но иногда поражение 1:0 может быть лучше, чем 0:0, потому что ты в точности знаешь, что должен делать".



"При 0:0 ты порой думаешь, куда тебе пойти, в атаку или оборону, но теперь мы знаем, что нам нужно забивать. Мы проанализируем результат, но у меня хорошее ощущение от нашей игры — мы контролировали ход матча, и на следующей неделе это может сработать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.