Гвардиола: "Иногда поражение 1:0 лучше, чем 0:0"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что счет 1:0 в проигранном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" может быть лучше, чем 0:0.
Гол Сон Хен Мина на 78-й минуте предрешил судьбу первого четвертьфинального матча, и теперь "горожане" будут обязаны забивать в ответной встрече в следующую среду.
Гвардиола обещает сделать работу над ошибками, а также чувствует, что теперь задача его команды упростилась — "Сити" должен играть только на победу.
"Этот счет оставляет нас в непростой ситуации перед ответным матчем, но иногда поражение 1:0 может быть лучше, чем 0:0, потому что ты в точности знаешь, что должен делать".
"При 0:0 ты порой думаешь, куда тебе пойти, в атаку или оборону, но теперь мы знаем, что нам нужно забивать. Мы проанализируем результат, но у меня хорошее ощущение от нашей игры — мы контролировали ход матча, и на следующей неделе это может сработать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
10.04.2019 07:00
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КОРОЛЕВА!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Ответка изи 5:0 ...
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Глолдилола.
Показал свой уровень.
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проорал с двойной замены на 88-минуте.
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все по плану, раскатают курятник дома 4-0 и все на этом
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опозорился.
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дебил чтоли? после 0-0 думать, садиться ли в оборону?
пропусти один раз на сити и сосамбо.
пеп походу ошарашенный после луза контуженный уже не соображает херню несёт какую то
поплыл
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