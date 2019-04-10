Скоулз считает, что "Юнайтед" и "Челси" не попадут в топ-4

Вернувшийся в уютное кресло эксперта Пол Скоулз предположил, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" и "Челси" финишируют за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

На финише этого сезона "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Юнайтед" ведут отчаянную борьбу за два вакантных места в зоне Лиги Чемпионов. В данный момент четырех этих команды находятся на дистанции в пять очков.



Скоулз ожидает, что каждая из этих команд будет терять очки на заключительной дистанции, но свое предпочтение отдает представителям Северного Лондона.



"Думаю, если смотреть на расписание, я бы отдал предпочтение "Арсеналу". Но им предстоят сложные выезды к "Уотфорду", "Вулверхэмптону", "Лестеру", "Бернли". На данной стадии сезона все матчи сложные, учитывая то, что стоит на кону".



"Только взгляните на расписание "Юнайтед". Это тяжелое расписание. Думаю, у них все будет нормально против "Вест Хэма", но им еще играть против "Эвертона" на выезде, против "Сити" дома, против "Челси" дома. Два заключительных матча (против "Хаддерсфилда" и "Кардиффа") они должны выигрывать".



"Челси" тоже ждут матчи против "Ливерпуля" и против "Юнайтед" на выезде. У "Тоттенхэма" будет выезд к "Сити", но если смотреть на остальное расписание, то другой командой, которая попадет в топ-4, я бы выбрал именно их", — цитирует Скоулза Daily Express.