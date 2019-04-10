Харри Кейн рискует пропустить остаток сезона

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что над нападающим Харри Кейном нависла угроза пропустить остаток сезона.

Кейн вышел в стартовом составе "шпор" на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", но в начале второго тайма пострадал в столкновении со своим партнером по сборной Англии Фабианом Дельфом и был вынужден покинуть поле.



Видеоповторы показывают, что Дельф первым добирался до мяча, однако Кейн неудачно подставил свою левую лодыжку и принял удар на себя. Теперь Почеттино с нетерпением ожидает, что скажут доктора.



"Это очень, очень грустно. Нам будет тяжело, и нам будет его не хватать — возможно, до самого конца сезона".



"Если вы видели этот инцидент, то убедились, что он мог подвернуть лодыжку или снова повредить связки. Нам нужно будет обследовать его в ближайшие дни".



"Это так больно. Но теперь уже ничего не поделать — мы должны смотреть вперед и надеяться, что это не такая большая проблема, и он сможет восстановиться как можно скорее", — цитирует Почеттино The Independent.