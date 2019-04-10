Харри Кейн рискует пропустить остаток сезона
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что над нападающим Харри Кейном нависла угроза пропустить остаток сезона.
Кейн вышел в стартовом составе "шпор" на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", но в начале второго тайма пострадал в столкновении со своим партнером по сборной Англии Фабианом Дельфом и был вынужден покинуть поле.
Видеоповторы показывают, что Дельф первым добирался до мяча, однако Кейн неудачно подставил свою левую лодыжку и принял удар на себя. Теперь Почеттино с нетерпением ожидает, что скажут доктора.
"Это очень, очень грустно. Нам будет тяжело, и нам будет его не хватать — возможно, до самого конца сезона".
"Если вы видели этот инцидент, то убедились, что он мог подвернуть лодыжку или снова повредить связки. Нам нужно будет обследовать его в ближайшие дни".
"Это так больно. Но теперь уже ничего не поделать — мы должны смотреть вперед и надеяться, что это не такая большая проблема, и он сможет восстановиться как можно скорее", — цитирует Почеттино The Independent.
10.04.2019 01:30
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фернандиньо-мразь!перед этим моментом спецом сцука локтём 2! 2бл.ть раза ёбнул лежачего кейна-судья-нет я не видел..) это что? где вар??
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Как обычно арабские мешки не могут честно играть, спецом травмировали Кейна.
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