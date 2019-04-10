Гол Сона принес "Тоттенхэму" минимальную победу над "Сити"
Поздний гол Сон Хен Мина предрешил судьбу первого четвертьфинального матча между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в пользу лондонской команды — 1:0.
Относительно победы 2:0 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "шпор" появился Харри Уинкс, заменив Бена Дэвиса.
У "горожан" произошло четыре изменения в старте. С первых минут вышли Фабиан Дельф, Фернандиньо, Рияд Махрез и Серхио Агуэро.
В начале матча полузащитник хозяев Деле Алли попытался нанести удар по летящему мячу, но не положил корпус и не попал в створ.
Очень скоро гости ответили заблокированным ударом Рахима Стерлинга, однако защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз остановил мяч рукой, и после изучения видеоповторов рефери назначил пенальти. Агуэро имел прекрасную возможность открыть счет, но Уго Льорис блестяще сыграл на линии ворот.
Отделавшись испугом, "шпоры" воодушевились и принялись атаковать, при этом не владея много мячом. На 24-й минуте Харри Кейну удалось развернуться в штрафной и пробить, однако Эдерсон уверенно отразил мяч.
Были у "Тоттенхэма" и другие моменты, хотя голевыми их не назовешь; пару раз огрызнулся "Сити". В какой-то момент команды отвлеклись от игры и сосредоточились на борьбе — физической борьбе.
Второй тайм начался очень бодро, обе команды стремились вперед. Для хозяев это обернулось травмой Кейна, который получил по левой лодыжке от Дельфа и был вынужден закончить игру.
Вскоре темп вновь снизился, хотя напряжение в игре сохранялось. А когда появилось ощущение, что команды готовы отложить выяснение отношений на ответный матч, свое веское слово сказал Сон Хен Мин. Южнокореец догнал наполовину ушедший за лицевую линию мяч, улучшил свою позицию и пробил с левой ноги из под Дельфа — 1:0.
Какого-либо финального штурма у "Сити" не вышло. "Тоттенхэм" чувствовал себя комфортно и регулярно атаковал, сделав концовку относительно безмятежной.
"Сити" проиграл, хотя все могло сложиться иначе, реализуй Агуэро пенальти. Это была равная игра, и гол Сона ничего не решает — шансы обеих команд примерно одинаковые, и теперь все решится на "Этихад". Уверенно можно сказать лишь то, что в этом матче "горожанам" не хватило раскованности и дерзости, чтобы повести игру первым номером.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Сон 78.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма 81), Эриксен, Алли (Льоренте 87), Сон, Кейн (Моура 58).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва (Де Брюйне 89), Махрез (Сане 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус 71).
Предупреждения: Роуз — Лапорт, Махрез.
10.04.2019 00:00
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(ответить)
Опять опускают мешков, ну тут-то Брайтон не намошнят в противникИ)))
(ответить)
Не смотря на то что у Дельфа самая низкая оценка в паре с Марезом. Я все равно не пойму как этот кусок говна смог набрать 6.3 . У него тепловая карта даже на какаху похожа в районе средней линии. Блять левый защитний который не разу в своем углу не был.
(ответить)
Оборона. То что есть у ЛФК
(ответить)
+сегодня и завтра в Манчестере траур ожидайте жести БРАНЫ!
(ответить)
Порту е6ал, а залюпуль только офсайд и рикошет сообразил. Где моменты?
(ответить)
где петух silva )))))
(ответить)
Абсолютно худший матч Сити при Пепе, точка.
(ответить)
комментов мало в ветке
все тру фанаты мс или спят или сосут хуи
только пара истинных забитых глорком мешка что то тяфкает в ветке
шотам бегали ребята с нашивкой 0 на рукаве сегодня ?
(ответить)
09.04.2019 22:05 # удалить
mc-od
Надеюсь, сегодня не нужно будет "тихо усыплять Дельфа и отрывать тоненькие ножки Маареза"..))
Источник: http://fapl.ru/posts/69958/?c=1
Ну тут без разговоров, "усыпить и оторвать" соответственно..))
А так, все норм. Жаль конечно, что Кун не забил, но держа в уме 3 игры подряд с Курами, плюс важный отрезок в АПЛ, думаю, этот проигрыш как раз на пользу команде пойдет.
И врядли Пеп больше выпустит Дельфа, Маареза тупо на замену раза два может быть. Больше интересует ситуация с Бернарду. Короче, чисто эмоционально и психологически эта игра должна встряхнуть команду. Едем дальше.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Спермандинье конешно та ещё гниль, но собственно все мы знаем что из себя представляют петунхемовские вертонген , алли и прочие
(ответить)
наркорот носит подворот, не для никого не секрет, гомика поворот
(ответить)
Тоттенхэм каждый сезон проводит по 2-3 классных матча с топами. Пара была в первом круге с манками и Челси, сегодня походу был 3-й. Хватит ли их на ещё два в этой серии с Сити? Не вышло бы так, что в ЛЧ затащат, а в АПЛ соснут. Что-то чуйка нехорошая... тьфу, тьфу, тьфу.
(ответить)
Мля, шпоры молодцы офк, но лучшеб в апл выпороли бы нефтевышку.
(ответить)
азеры - жалкие трусы) только сасай - под шконарями)
(ответить)
Чё там, Кейна ломанули? Как бы цинично это ни звучало, но для шпор на данном этапе это скорее в плюс. После травмы сам не свой, а без него с Соном выглядели совсем неплохо. Кореец всегда готов карать.
(ответить)
09.04.2019 13:07 #
mc-od
Хорошо, что первый матч - гостевой, можно включить режим KPACUBO..)
C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/69958/?c=1#c6857998
Норм режим
Челси так всю добрую половину сезона проводят свои матчи, и ничего
(ответить)
начала конца эпохи мешка
шарлатан сьбнёт скоро все равно
трансферный бан
коминг аут сане и агуеэро
трансгендер стрелинг
шейхи за копейки сливают клуб агрохолдингу русские семечки
(ответить)
Сити должен оставаться в лч)
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Это ж каким надо быть тупым лысым физруком что бы не понимать что дельф и отаменди в обороне это крах всему!?
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