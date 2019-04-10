Гол Сона принес "Тоттенхэму" минимальную победу над "Сити"

Сон Хен Мин Поздний гол Сон Хен Мина предрешил судьбу первого четвертьфинального матча между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в пользу лондонской команды — 1:0.

Относительно победы 2:0 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "шпор" появился Харри Уинкс, заменив Бена Дэвиса.

У "горожан" произошло четыре изменения в старте. С первых минут вышли Фабиан Дельф, Фернандиньо, Рияд Махрез и Серхио Агуэро.

В начале матча полузащитник хозяев Деле Алли попытался нанести удар по летящему мячу, но не положил корпус и не попал в створ.

Очень скоро гости ответили заблокированным ударом Рахима Стерлинга, однако защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз остановил мяч рукой, и после изучения видеоповторов рефери назначил пенальти. Агуэро имел прекрасную возможность открыть счет, но Уго Льорис блестяще сыграл на линии ворот.

Отделавшись испугом, "шпоры" воодушевились и принялись атаковать, при этом не владея много мячом. На 24-й минуте Харри Кейну удалось развернуться в штрафной и пробить, однако Эдерсон уверенно отразил мяч.

Были у "Тоттенхэма" и другие моменты, хотя голевыми их не назовешь; пару раз огрызнулся "Сити". В какой-то момент команды отвлеклись от игры и сосредоточились на борьбе — физической борьбе.

Второй тайм начался очень бодро, обе команды стремились вперед. Для хозяев это обернулось травмой Кейна, который получил по левой лодыжке от Дельфа и был вынужден закончить игру.

Вскоре темп вновь снизился, хотя напряжение в игре сохранялось. А когда появилось ощущение, что команды готовы отложить выяснение отношений на ответный матч, свое веское слово сказал Сон Хен Мин. Южнокореец догнал наполовину ушедший за лицевую линию мяч, улучшил свою позицию и пробил с левой ноги из под Дельфа — 1:0.

Какого-либо финального штурма у "Сити" не вышло. "Тоттенхэм" чувствовал себя комфортно и регулярно атаковал, сделав концовку относительно безмятежной.

"Сити" проиграл, хотя все могло сложиться иначе, реализуй Агуэро пенальти. Это была равная игра, и гол Сона ничего не решает — шансы обеих команд примерно одинаковые, и теперь все решится на "Этихад". Уверенно можно сказать лишь то, что в этом матче "горожанам" не хватило раскованности и дерзости, чтобы повести игру первым номером.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Сон 78.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма 81), Эриксен, Алли (Льоренте 87), Сон, Кейн (Моура 58).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва (Де Брюйне 89), Махрез (Сане 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус 71).

Предупреждения: Роуз — Лапорт, Махрез.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 00:00

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Последние комментарии:




  1. highneken 10.04.2019 01:15 # highneken
    https://twitter.com/BakrOmar25/status/1115730593969516549?s=20

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  2. xin 10.04.2019 01:13 # xin
    Опять опускают мешков, ну тут-то Брайтон не намошнят в противникИ)))

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  3. highneken 10.04.2019 00:43 # highneken
    Не смотря на то что у Дельфа самая низкая оценка в паре с Марезом. Я все равно не пойму как этот кусок говна смог набрать 6.3 . У него тепловая карта даже на какаху похожа в районе средней линии. Блять левый защитний который не разу в своем углу не был.

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  4. vyrentz 10.04.2019 00:41 # vyrentz
    Оборона. То что есть у ЛФК

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  5. v-0987654321 10.04.2019 00:32 # v-0987654321
    +сегодня и завтра в Манчестере траур ожидайте жести БРАНЫ!

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  6. narcot 10.04.2019 00:31 # narcot
    Порту е6ал, а залюпуль только офсайд и рикошет сообразил. Где моменты?

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  7. liverpool09 10.04.2019 00:30 # liverpool09
    где петух silva )))))

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  8. highneken 10.04.2019 00:30 # highneken
    Абсолютно худший матч Сити при Пепе, точка.

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  9. blackdreamer 10.04.2019 00:29 # blackdreamer
    комментов мало в ветке
    все тру фанаты мс или спят или сосут хуи
    только пара истинных забитых глорком мешка что то тяфкает в ветке
    шотам бегали ребята с нашивкой 0 на рукаве сегодня ?

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  10. mc-od 10.04.2019 00:23 # mc-od
    09.04.2019 22:05 # удалить
    mc-od

    Надеюсь, сегодня не нужно будет "тихо усыплять Дельфа и отрывать тоненькие ножки Маареза"..))

    Источник: http://fapl.ru/posts/69958/?c=1

    Ну тут без разговоров, "усыпить и оторвать" соответственно..))

    А так, все норм. Жаль конечно, что Кун не забил, но держа в уме 3 игры подряд с Курами, плюс важный отрезок в АПЛ, думаю, этот проигрыш как раз на пользу команде пойдет.

    И врядли Пеп больше выпустит Дельфа, Маареза тупо на замену раза два может быть. Больше интересует ситуация с Бернарду. Короче, чисто эмоционально и психологически эта игра должна встряхнуть команду. Едем дальше.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  11. rap-woiska 10.04.2019 00:20 # rap-woiska
    Спермандинье конешно та ещё гниль, но собственно все мы знаем что из себя представляют петунхемовские вертонген , алли и прочие

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  12. lexa-arsenal 10.04.2019 00:19 # lexa-arsenal
    наркорот носит подворот, не для никого не секрет, гомика поворот

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  13. sausage 10.04.2019 00:18 # sausage
    Тоттенхэм каждый сезон проводит по 2-3 классных матча с топами. Пара была в первом круге с манками и Челси, сегодня походу был 3-й. Хватит ли их на ещё два в этой серии с Сити? Не вышло бы так, что в ЛЧ затащат, а в АПЛ соснут. Что-то чуйка нехорошая... тьфу, тьфу, тьфу.

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  14. gerrard08 10.04.2019 00:17 # gerrard08
    Мля, шпоры молодцы офк, но лучшеб в апл выпороли бы нефтевышку.

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  15. narcot 10.04.2019 00:13 # narcot
    азеры - жалкие трусы) только сасай - под шконарями)

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  16. sausage 10.04.2019 00:13 # sausage
    Чё там, Кейна ломанули? Как бы цинично это ни звучало, но для шпор на данном этапе это скорее в плюс. После травмы сам не свой, а без него с Соном выглядели совсем неплохо. Кореец всегда готов карать.

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  17. ian 10.04.2019 00:11 # ian
    09.04.2019 13:07 #
    mc-od

    Хорошо, что первый матч - гостевой, можно включить режим KPACUBO..)

    C'mon CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69958/?c=1#c6857998

    Норм режим
    Челси так всю добрую половину сезона проводят свои матчи, и ничего

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  18. blackdreamer 10.04.2019 00:09 # blackdreamer
    начала конца эпохи мешка
    шарлатан сьбнёт скоро все равно
    трансферный бан
    коминг аут сане и агуеэро
    трансгендер стрелинг
    шейхи за копейки сливают клуб агрохолдингу русские семечки

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  19. firmino9 10.04.2019 00:09 # firmino9
    Сити должен оставаться в лч)

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  20. madchester 10.04.2019 00:09 # madchester
    Это ж каким надо быть тупым лысым физруком что бы не понимать что дельф и отаменди в обороне это крах всему!?

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