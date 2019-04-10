Гол Сона принес "Тоттенхэму" минимальную победу над "Сити"

Поздний гол Сон Хен Мина предрешил судьбу первого четвертьфинального матча между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в пользу лондонской команды — 1:0.

Относительно победы 2:0 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "шпор" появился Харри Уинкс, заменив Бена Дэвиса.



У "горожан" произошло четыре изменения в старте. С первых минут вышли Фабиан Дельф, Фернандиньо, Рияд Махрез и Серхио Агуэро.



В начале матча полузащитник хозяев Деле Алли попытался нанести удар по летящему мячу, но не положил корпус и не попал в створ.



Очень скоро гости ответили заблокированным ударом Рахима Стерлинга, однако защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз остановил мяч рукой, и после изучения видеоповторов рефери назначил пенальти. Агуэро имел прекрасную возможность открыть счет, но Уго Льорис блестяще сыграл на линии ворот.



Отделавшись испугом, "шпоры" воодушевились и принялись атаковать, при этом не владея много мячом. На 24-й минуте Харри Кейну удалось развернуться в штрафной и пробить, однако Эдерсон уверенно отразил мяч.



Были у "Тоттенхэма" и другие моменты, хотя голевыми их не назовешь; пару раз огрызнулся "Сити". В какой-то момент команды отвлеклись от игры и сосредоточились на борьбе — физической борьбе.



Второй тайм начался очень бодро, обе команды стремились вперед. Для хозяев это обернулось травмой Кейна, который получил по левой лодыжке от Дельфа и был вынужден закончить игру.



Вскоре темп вновь снизился, хотя напряжение в игре сохранялось. А когда появилось ощущение, что команды готовы отложить выяснение отношений на ответный матч, свое веское слово сказал Сон Хен Мин. Южнокореец догнал наполовину ушедший за лицевую линию мяч, улучшил свою позицию и пробил с левой ноги из под Дельфа — 1:0.



Какого-либо финального штурма у "Сити" не вышло. "Тоттенхэм" чувствовал себя комфортно и регулярно атаковал, сделав концовку относительно безмятежной.



"Сити" проиграл, хотя все могло сложиться иначе, реализуй Агуэро пенальти. Это была равная игра, и гол Сона ничего не решает — шансы обеих команд примерно одинаковые, и теперь все решится на "Этихад". Уверенно можно сказать лишь то, что в этом матче "горожанам" не хватило раскованности и дерзости, чтобы повести игру первым номером.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Сон 78.



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма 81), Эриксен, Алли (Льоренте 87), Сон, Кейн (Моура 58).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва (Де Брюйне 89), Махрез (Сане 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус 71).



Предупреждения: Роуз — Лапорт, Махрез.