"Ливерпуль" обыграл "Порту" и приблизился к полуфиналу Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" приблизился к полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, в первом матче 1/2 финала убедительно переиграв "Порту" со счетом 2:0.

Впервые с января появлением в стартовом составе "красных" отметился Деян Ловрен. Он, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон заменили Жоэля Матипа, дисквалифицированного Энди Робертсона и Джорджиньо Вейналдума.



Первая же серьезная атака хозяев завершилась взятием ворот. На пятой минуте Фабиньо совершил потерю в центральном круге, но на мяч коршуном налетел Милнер и выполнил заброс на левый фланг Садио Мане. Мане в свою очередь через Роберто Фирмино доставил снаряд на линию штрафной Наби Кейта, который с рикошетом поразил цель — 1:0.



Открыв счет уже на пятой минуте, в дальнейшем "Ливерпуль" установил контроль над игрой, хотя никуда не спешил и не взвинчивал темп.



На 22-й минуте "красные" дождались грубейшей ошибки соперника, в результате чего Мохамед Салах выскочил буквально один на один, но послал мяч мимо ворот.



Спустя четыре минуты "Ливерпуль" исправился. Хендерсон сделал передачу на правый край штрафной Тренту Александер-Арнольду, а тот выложил мяч как на блюдечке для Фирмино, которому лишь оставалось подставить ногу — 2:0.



На 30-й минуте "Порту" едва не вернулся в игру. Отбитый Алиссоном мяч попал в руку Александер-Арнольда и ушел за лицевую линию, однако рефери не решился назначить пенальти в ворота хозяев.



Ближе к перерыву показалось, что "красные" расслабились — их атаки уже не таили в себе прежнюю остроту, однако гости по-прежнему могли мало что противопоставить претенденту на титул Премьер-Лиги.



В начале второго тайма Мане поразил ворота с близкого расстояния после заброса верхом от Хендерсона, однако система VAR определила офсайд у Садио.



"Порту" очень боялся своего соперника, а потому редко раскрывался, несмотря на дефицит в два гола. Игра приобрела достаточно скучный характер и была почти лишена опасных моментов.



"Ливерпуль" одержал очень комфортную победу, однако по-хорошему должен был забивать еще один гол и решать исход противостояния. А так у "Порту" остается маленькая, но все-таки надежда.



"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 2:0 (2:0)



Голы: Кейта 5, Фирмино 26.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Старридж 82), Мане (Ориги 73).



"Порту": Касильяс, Макси (Фернандо 77), Фелипе, Милитао, Теллес, Корона, Данилу, Оливер (Кошта 73), Отавио, Марега, Соарес (Браими 62).



Предупреждения: Фелипе, Соарес.