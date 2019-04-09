"Ливерпуль" обыграл "Порту" и приблизился к полуфиналу Лиги Чемпионов

Роберто Фирмино и Наби Кейта "Ливерпуль" приблизился к полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, в первом матче 1/2 финала убедительно переиграв "Порту" со счетом 2:0.

Впервые с января появлением в стартовом составе "красных" отметился Деян Ловрен. Он, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон заменили Жоэля Матипа, дисквалифицированного Энди Робертсона и Джорджиньо Вейналдума.

Первая же серьезная атака хозяев завершилась взятием ворот. На пятой минуте Фабиньо совершил потерю в центральном круге, но на мяч коршуном налетел Милнер и выполнил заброс на левый фланг Садио Мане. Мане в свою очередь через Роберто Фирмино доставил снаряд на линию штрафной Наби Кейта, который с рикошетом поразил цель — 1:0.

Открыв счет уже на пятой минуте, в дальнейшем "Ливерпуль" установил контроль над игрой, хотя никуда не спешил и не взвинчивал темп.

На 22-й минуте "красные" дождались грубейшей ошибки соперника, в результате чего Мохамед Салах выскочил буквально один на один, но послал мяч мимо ворот.

Спустя четыре минуты "Ливерпуль" исправился. Хендерсон сделал передачу на правый край штрафной Тренту Александер-Арнольду, а тот выложил мяч как на блюдечке для Фирмино, которому лишь оставалось подставить ногу — 2:0.

На 30-й минуте "Порту" едва не вернулся в игру. Отбитый Алиссоном мяч попал в руку Александер-Арнольда и ушел за лицевую линию, однако рефери не решился назначить пенальти в ворота хозяев.

Ближе к перерыву показалось, что "красные" расслабились — их атаки уже не таили в себе прежнюю остроту, однако гости по-прежнему могли мало что противопоставить претенденту на титул Премьер-Лиги.

В начале второго тайма Мане поразил ворота с близкого расстояния после заброса верхом от Хендерсона, однако система VAR определила офсайд у Садио.

"Порту" очень боялся своего соперника, а потому редко раскрывался, несмотря на дефицит в два гола. Игра приобрела достаточно скучный характер и была почти лишена опасных моментов.

"Ливерпуль" одержал очень комфортную победу, однако по-хорошему должен был забивать еще один гол и решать исход противостояния. А так у "Порту" остается маленькая, но все-таки надежда.

"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 2:0 (2:0)

Голы: Кейта 5, Фирмино 26.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Старридж 82), Мане (Ориги 73).

"Порту": Касильяс, Макси (Фернандо 77), Фелипе, Милитао, Теллес, Корона, Данилу, Оливер (Кошта 73), Отавио, Марега, Соарес (Браими 62).

Предупреждения: Фелипе, Соарес.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Порту

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. xin 10.04.2019 01:12 # xin
    КОРОЛИ!

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  2. ko1obok 10.04.2019 01:10 # ko1obok
    Бесхребетный Клопп такой бесхребетный. Салах выдаёт очередную провальную игру, в которой сам ничего не создал, единалил и не отдавал своевременно пасы, но на замену всё равно ушли Мане и Фирмино. Прошлый сезон вышел у Салаха таким, что в этом году Клопп будет его выпускать даже в случае ампутации ноги.Ориги сейчас выглядит куда интереснее Салаха, но жопой уже прирос к лавке.

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  3. rhymo 10.04.2019 00:49 # rhymo
    При всём уважении к Ливерпулю времен Риисе и Хююпе, нынешный Ливерпульский состав - сброд овощей с грядки. С таким тренером могли бы состав по-симпатичнее определить. Робертсон и Милнер не в счёт конечно, они хороши.

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  4. blackdreamer 10.04.2019 00:40 # blackdreamer
    на классе показале страпонщикам с нулём на рукаве как играть в лч
    а не катать составом за пол лярдка команды 4 дивизиона
    хуле мешок

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  5. vyrentz 10.04.2019 00:39 # vyrentz
    Выше уже было про третий, единственное что хочется сказать ещё - Салах заебал. Но как же хорош ВВД

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  6. pistolero-lfc 10.04.2019 00:34 # pistolero-lfc
    Порту слабее саутгемптона

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  7. lfc-krr 10.04.2019 00:32 # lfc-krr
    Хороший результат. По мне, так главное было не пропустить дома. Всех с победой!!

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  8. emily-lfc-2005 10.04.2019 00:32 # emily-lfc-2005
    Великий Ливерпуль уверенно движется к большим победам!!!

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  9. v-0987654321 10.04.2019 00:29 # v-0987654321
    + сегодня и завтра в Манчестере траур ожидайте жести БАРАНЫ !

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  10. v-0987654321 10.04.2019 00:27 # v-0987654321
    Е че там анти Ливерпульцы шешелериннин дал амы котакбастар

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  11. lexa-arsenal 10.04.2019 00:18 # lexa-arsenal
    Мошестер унитед, давай завтра оборонительную тактику и вые6и бабселону. Эти лошки точно не должны быть в 1/2

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  12. redspool 10.04.2019 00:07 # redspool
    Удачный рикошет для ЛФК в самом начале игры. Порту в первом тайме не навязывал особо борьбу и не показывал выдающиеся скорости. Во втором обе команды больше хотели не пропустить, чем забить. Хендерсон и Фирмино провели хороший матч, Ловрен не испортил, а Кейта и Салаху порой не хватало уверенности.

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  13. kukuruzzo 10.04.2019 00:04 # kukuruzzo
    обыграли самого слабого из возможных соперников и не поскользнулись. Так держать, джерральдины!

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  14. l-freeman 10.04.2019 00:04 # l-freeman
    Херня что это 1/4?) Или текст никто не читал)

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  15. firmino9 10.04.2019 00:03 # firmino9
    Я бы ещё не сказал что приблизились. Порту уже знает как мы играем, играют плотно. Очень опасная это команда Порту. И игроки его выглядят как бандиты с мексиканского гетто.

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  16. sausage 10.04.2019 00:01 # sausage
    Ожидаемо. После 2:0 стали играть с прохладцей. Это нехорошо. Но результат норм. Красных с хорошей победой!

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  17. lexa-arsenal 10.04.2019 00:01 # lexa-arsenal
    Когда обрыганы сосались, и смотрели параллельно порту-подливер, две команды выдавали топовый матч
    https://www.liveresult.ru/football/matches/match843474_Pahtakor-Al_Sadd-online/

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  18. xah 10.04.2019 00:01 # xah
    Просто храни Liverpool

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  19. liverfun 10.04.2019 00:00 # liverfun
    Уверенно и в пол ноги обыграли мерзкий порту, все красавцы, но особо хорошо отыграли кейта с хендерсоном.
    Клопп топ

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  20. narcot 10.04.2019 00:00 # narcot
    5.547

    09.04.19, 22:00
    Тоттенхэм - Манчестер Сити
    1
    4.3

    09.04.19, 22:00
    Ливерпуль - Порту
    1
    1.29

    (ответить)

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