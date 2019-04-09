"Ливерпуль" обыграл "Порту" и приблизился к полуфиналу Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" приблизился к полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, в первом матче 1/2 финала убедительно переиграв "Порту" со счетом 2:0.
Впервые с января появлением в стартовом составе "красных" отметился Деян Ловрен. Он, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон заменили Жоэля Матипа, дисквалифицированного Энди Робертсона и Джорджиньо Вейналдума.
Первая же серьезная атака хозяев завершилась взятием ворот. На пятой минуте Фабиньо совершил потерю в центральном круге, но на мяч коршуном налетел Милнер и выполнил заброс на левый фланг Садио Мане. Мане в свою очередь через Роберто Фирмино доставил снаряд на линию штрафной Наби Кейта, который с рикошетом поразил цель — 1:0.
Открыв счет уже на пятой минуте, в дальнейшем "Ливерпуль" установил контроль над игрой, хотя никуда не спешил и не взвинчивал темп.
На 22-й минуте "красные" дождались грубейшей ошибки соперника, в результате чего Мохамед Салах выскочил буквально один на один, но послал мяч мимо ворот.
Спустя четыре минуты "Ливерпуль" исправился. Хендерсон сделал передачу на правый край штрафной Тренту Александер-Арнольду, а тот выложил мяч как на блюдечке для Фирмино, которому лишь оставалось подставить ногу — 2:0.
На 30-й минуте "Порту" едва не вернулся в игру. Отбитый Алиссоном мяч попал в руку Александер-Арнольда и ушел за лицевую линию, однако рефери не решился назначить пенальти в ворота хозяев.
Ближе к перерыву показалось, что "красные" расслабились — их атаки уже не таили в себе прежнюю остроту, однако гости по-прежнему могли мало что противопоставить претенденту на титул Премьер-Лиги.
В начале второго тайма Мане поразил ворота с близкого расстояния после заброса верхом от Хендерсона, однако система VAR определила офсайд у Садио.
"Порту" очень боялся своего соперника, а потому редко раскрывался, несмотря на дефицит в два гола. Игра приобрела достаточно скучный характер и была почти лишена опасных моментов.
"Ливерпуль" одержал очень комфортную победу, однако по-хорошему должен был забивать еще один гол и решать исход противостояния. А так у "Порту" остается маленькая, но все-таки надежда.
"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 2:0 (2:0)
Голы: Кейта 5, Фирмино 26.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Старридж 82), Мане (Ориги 73).
"Порту": Касильяс, Макси (Фернандо 77), Фелипе, Милитао, Теллес, Корона, Данилу, Оливер (Кошта 73), Отавио, Марега, Соарес (Браими 62).
Предупреждения: Фелипе, Соарес.
09.04.2019 23:55
Просмотров: 2066
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!
(ответить)
Бесхребетный Клопп такой бесхребетный. Салах выдаёт очередную провальную игру, в которой сам ничего не создал, единалил и не отдавал своевременно пасы, но на замену всё равно ушли Мане и Фирмино. Прошлый сезон вышел у Салаха таким, что в этом году Клопп будет его выпускать даже в случае ампутации ноги.Ориги сейчас выглядит куда интереснее Салаха, но жопой уже прирос к лавке.
(ответить)
При всём уважении к Ливерпулю времен Риисе и Хююпе, нынешный Ливерпульский состав - сброд овощей с грядки. С таким тренером могли бы состав по-симпатичнее определить. Робертсон и Милнер не в счёт конечно, они хороши.
(ответить)
на классе показале страпонщикам с нулём на рукаве как играть в лч
а не катать составом за пол лярдка команды 4 дивизиона
хуле мешок
(ответить)
Выше уже было про третий, единственное что хочется сказать ещё - Салах заебал. Но как же хорош ВВД
(ответить)
Порту слабее саутгемптона
(ответить)
Хороший результат. По мне, так главное было не пропустить дома. Всех с победой!!
(ответить)
Великий Ливерпуль уверенно движется к большим победам!!!
(ответить)
+ сегодня и завтра в Манчестере траур ожидайте жести БАРАНЫ !
(ответить)
Е че там анти Ливерпульцы шешелериннин дал амы котакбастар
(ответить)
Мошестер унитед, давай завтра оборонительную тактику и вые6и бабселону. Эти лошки точно не должны быть в 1/2
(ответить)
Удачный рикошет для ЛФК в самом начале игры. Порту в первом тайме не навязывал особо борьбу и не показывал выдающиеся скорости. Во втором обе команды больше хотели не пропустить, чем забить. Хендерсон и Фирмино провели хороший матч, Ловрен не испортил, а Кейта и Салаху порой не хватало уверенности.
(ответить)
обыграли самого слабого из возможных соперников и не поскользнулись. Так держать, джерральдины!
(ответить)
Херня что это 1/4?) Или текст никто не читал)
(ответить)
Я бы ещё не сказал что приблизились. Порту уже знает как мы играем, играют плотно. Очень опасная это команда Порту. И игроки его выглядят как бандиты с мексиканского гетто.
(ответить)
Ожидаемо. После 2:0 стали играть с прохладцей. Это нехорошо. Но результат норм. Красных с хорошей победой!
(ответить)
Когда обрыганы сосались, и смотрели параллельно порту-подливер, две команды выдавали топовый матч
https://www.liveresult.ru/football/matches/match843474_Pahtakor-Al_Sadd-online/
(ответить)
Просто храни Liverpool
(ответить)
Уверенно и в пол ноги обыграли мерзкий порту, все красавцы, но особо хорошо отыграли кейта с хендерсоном.
Клопп топ
(ответить)
5.547
09.04.19, 22:00
Тоттенхэм - Манчестер Сити
1
4.3
09.04.19, 22:00
Ливерпуль - Порту
1
1.29
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий