Азар: "Сарри — великолепный тренер"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар выступил с похвалой в адрес своего тренера Маурицио Сарри.

Накануне вечером 28-летний бельгиец отметился дублем против "Вест Хэма", достигнув рубежа в 19 голов за "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



По окончании этого сезона Азар вполне может уйти в "Реал", но если это и случится, то отнюдь не из-за плохих отношений с Сарри.



"Думаю, он великолепный тренер. Было нелегко прийти сюда после Антонио Конте. Он прибыл сюда со своими идеями, и я думаю, наши дела идут довольно неплохо".



"Непросто играть в тот футбол, в который он хочет играть. Но я думаю, теперь мы начинаем понимать, как он хочет это делать".



"Нам все еще нужно немного адаптироваться, но для первого сезона это неплохо — мы добрались до финала Кубка Лиги, все еще сражаемся за попадание в топ-4 и можем выиграть европейский турнир".



"Думаю, это может быть хороший сезон. Просто сейчас у нас есть представление, как мы можем его завершить, и будет он хорошим или нет, зависит от трофеев", — цитирует Азара Daily Mail.