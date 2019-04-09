Гарет Бэйл не собирается назад в Премьер-Лигу

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла заявил, что его клиент не помышляет о возвращении в Премьер-Лиги.

На протяжении этого сезона не утихали слухи, что Королевский клуб подумывает отказаться от Бэйла. Эти слухи только усилились после возвращения на должность главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который не очень-то ладил с Гаретом в прошлой кампании.



Тем не менее, прямо сейчас 29-летний валлиец, освистанный болельщиками "Реала" на матче Ла Лиги против "Эйбара" на прошлой неделе, счастлив на "Сантьяго Бернабеу".



"Он очень счастлив здесь. Он игрок "Реала". Прямо сейчас он не помышляет о возвращении в Англию. Я не могу предсказать будущего, но пока что он очень счастлив", — сообщил агент Джонатан Барнетт Deportes Cuatro.