Гарет Бэйл не собирается назад в Премьер-Лигу
Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла заявил, что его клиент не помышляет о возвращении в Премьер-Лиги.
На протяжении этого сезона не утихали слухи, что Королевский клуб подумывает отказаться от Бэйла. Эти слухи только усилились после возвращения на должность главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который не очень-то ладил с Гаретом в прошлой кампании.
Тем не менее, прямо сейчас 29-летний валлиец, освистанный болельщиками "Реала" на матче Ла Лиги против "Эйбара" на прошлой неделе, счастлив на "Сантьяго Бернабеу".
"Он очень счастлив здесь. Он игрок "Реала". Прямо сейчас он не помышляет о возвращении в Англию. Я не могу предсказать будущего, но пока что он очень счастлив", — сообщил агент Джонатан Барнетт Deportes Cuatro.
09.04.2019 21:00
Просмотров: 400
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в Китай
(ответить)
Вернётся в Уэльс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий