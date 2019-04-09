Рэшфорд близок к новому контракту с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд близок к новому контракту, который позволит ему заработать 70 миллионов фунтов.

По ходу этого сезона Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов" и вскоре должен получить награду за продемонстрированный прогресс.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале Маркус значительно продвинулся в переговорах с "Юнайтед" о новом контракте сроком на пять лет.



Благодаря новой сделке зарплата 21-летнего игрока сборной Англии взлетит с 80 до 300 тыс. фунтов в неделю — например, столько зарабатывал лучший бомбардир "дьяволов" в истории Уэйн Руни до своего ухода из клуба в 2017 году.



Издание отмечает, что такую зарплату затребовал сам Рэшфорд, и боссы "Юнайтед" согласились удовлетворить запросы воспитанника, девять из 13 своих голов в этом сезоне забившего после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.



Добавим, что действующее соглашение Рэшфорда истекает уже в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Эта ситуация привлекла внимание "Реала", однако Маркус собирается расстроить Зинедина Зидана.