Рэшфорд близок к новому контракту с "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд близок к новому контракту, который позволит ему заработать 70 миллионов фунтов.

По ходу этого сезона Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов" и вскоре должен получить награду за продемонстрированный прогресс.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале Маркус значительно продвинулся в переговорах с "Юнайтед" о новом контракте сроком на пять лет.

Благодаря новой сделке зарплата 21-летнего игрока сборной Англии взлетит с 80 до 300 тыс. фунтов в неделю — например, столько зарабатывал лучший бомбардир "дьяволов" в истории Уэйн Руни до своего ухода из клуба в 2017 году.

Издание отмечает, что такую зарплату затребовал сам Рэшфорд, и боссы "Юнайтед" согласились удовлетворить запросы воспитанника, девять из 13 своих голов в этом сезоне забившего после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.

Добавим, что действующее соглашение Рэшфорда истекает уже в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Эта ситуация привлекла внимание "Реала", однако Маркус собирается расстроить Зинедина Зидана.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 20:00

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  1. vertigo-92 09.04.2019 20:35 # vertigo-92
    блять, только дебилоиды из скюма могут в 3 с половиной раза зп увеличивать предлагаю новый контракт, просто лохи)

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