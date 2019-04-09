Стерлинг отдал свой голос Кейну как Игроку Года
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что отдал свой голос как за Игрока Года нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
Накануне защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк — один из двух главных претендентов на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, наравне с Серхио Агуэро из "Сити" — рассказал, что проголосовал за Стерлинга.
А вот Рахим не смог ответить взаимностью самому дорогому защитнику мира. Стерлинг подтвердил телеканалу BT Sport, что его выбор пал на своего партнера по сборной Англии Кейна, чей "Тоттенхэм" на финише сезона сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Кейн забил 17 голов — на два и один меньше, чем Агуэро и Мохамед Салах, соответственно.
09.04.2019 19:00
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Выпросил поди
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Как его после такого нигером хитрым не назвать?)
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Черный КОРОЛЬ!!!
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ВАШИ ЗУБЫ В ОФСАЙДЕ
ВАШИ ЗУБЫ В ОФСАЙДЕ
ЛУИС СУАРЕС
ВАШИ ЗУБЫ В ОФСАЙДЕ
https://youtu.be/NiUklFIUwY4?t=20
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Ему то за что? За качественную реализацию пенальти?
Приз должен получить кто-то из МС или Ливерпуля, и тут даже обсуждать нечего!
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СТИВ ДЖЕРРАРД, ДЖЕРРАРД
ОН ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ С ЕГО ЧЕРТОВОЙ ЗАДНИЦЕЙ
ОН ДАЛ ЕГО ДЕМБА БА
СТИВ ДЖЕРРАРД, ДЖЕРРАРД
https://www.youtube.com/watch?v=op3VMvSpLew&;list=PLeg6aP5yUKL-12XlLTOdGx1UaLbbhqS_m&index=2&t=0s
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Никто из троих не замлужил. Агуэро он топ
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