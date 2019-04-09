Стерлинг отдал свой голос Кейну как Игроку Года

Харри Кейн и Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что отдал свой голос как за Игрока Года нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Накануне защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк — один из двух главных претендентов на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, наравне с Серхио Агуэро из "Сити" — рассказал, что проголосовал за Стерлинга.

А вот Рахим не смог ответить взаимностью самому дорогому защитнику мира. Стерлинг подтвердил телеканалу BT Sport, что его выбор пал на своего партнера по сборной Англии Кейна, чей "Тоттенхэм" на финише сезона сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Кейн забил 17 голов — на два и один меньше, чем Агуэро и Мохамед Салах, соответственно.


Метки PFA, Кейн, Манчестер Сити, награды, Стерлинг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 673

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 09.04.2019 20:29 # lancerlancer1
    Выпросил поди

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  2. johnny1905 09.04.2019 19:59 # johnny1905
    Как его после такого нигером хитрым не назвать?)

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  3. mancityman 09.04.2019 19:22 # mancityman
    Черный КОРОЛЬ!!!

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  4. silva77 09.04.2019 19:15 # silva77
    ВАШИ ЗУБЫ В ОФСАЙДЕ
    ВАШИ ЗУБЫ В ОФСАЙДЕ
    ЛУИС СУАРЕС
    ВАШИ ЗУБЫ В ОФСАЙДЕ

    https://youtu.be/NiUklFIUwY4?t=20

    (ответить)

  5. r-n 09.04.2019 19:10 # r-n
    Ему то за что? За качественную реализацию пенальти?
    Приз должен получить кто-то из МС или Ливерпуля, и тут даже обсуждать нечего!

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  6. silva77 09.04.2019 19:05 # silva77
    СТИВ ДЖЕРРАРД, ДЖЕРРАРД
    ОН ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ С ЕГО ЧЕРТОВОЙ ЗАДНИЦЕЙ
    ОН ДАЛ ЕГО ДЕМБА БА
    СТИВ ДЖЕРРАРД, ДЖЕРРАРД

    https://www.youtube.com/watch?v=op3VMvSpLew&;list=PLeg6aP5yUKL-12XlLTOdGx1UaLbbhqS_m&index=2&t=0s

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  7. mr-tsoy 09.04.2019 19:04 # mr-tsoy
    Никто из троих не замлужил. Агуэро он топ

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