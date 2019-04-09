Сульшер не может представить, что Погба уйдет из "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не может представить себе полузащитника Поля Погба в другом клубе в следующем сезоне.

Во время международного перерыва в прошлом месяце Погба признался в своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану, и с тех пор пресса — в особенности испанская — неустанно сватает Поля на "Сантьяго Бернабеу".



Однако Сульшер не придает значения этим спекуляциям и верит, что в действительности у 26-летнего француза нет мыслей о смене клуба.



"Поль предвкушает завтрашний матч с "Барселоной". Он игрок "Манчестер Юнайтед", он одна из наших главных фигур на столь большой сцене".



"Он знает, что матч против ПСЖ не был его величайшим моментом (Погба схлопотал удаление в первом матче и был дисквалифицирован на ответный), поэтому он сосредоточен исключительно на том, чтобы хорошо сыграть завтра".



"Я не могу себе представить, что он будет играть не за "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Еще Оле Гуннар выразил надежду, что нападающий Маркус Рэшфорд сможет сыграть против "Барселоны", а вот Алексис Санчес, тоже возобновивший тренировки после травмы, пока не набрал достаточную форму.