Сульшер не может представить, что Погба уйдет из "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не может представить себе полузащитника Поля Погба в другом клубе в следующем сезоне.

Во время международного перерыва в прошлом месяце Погба признался в своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану, и с тех пор пресса — в особенности испанская — неустанно сватает Поля на "Сантьяго Бернабеу".

Однако Сульшер не придает значения этим спекуляциям и верит, что в действительности у 26-летнего француза нет мыслей о смене клуба.

"Поль предвкушает завтрашний матч с "Барселоной". Он игрок "Манчестер Юнайтед", он одна из наших главных фигур на столь большой сцене".

"Он знает, что матч против ПСЖ не был его величайшим моментом (Погба схлопотал удаление в первом матче и был дисквалифицирован на ответный), поэтому он сосредоточен исключительно на том, чтобы хорошо сыграть завтра".

"Я не могу себе представить, что он будет играть не за "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне", — цитирует Сульшера Sky Sports.

Еще Оле Гуннар выразил надежду, что нападающий Маркус Рэшфорд сможет сыграть против "Барселоны", а вот Алексис Санчес, тоже возобновивший тренировки после травмы, пока не набрал достаточную форму.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 18:00

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  1. mr-tsoy 09.04.2019 18:08 # mr-tsoy
    Я бы продал, взамен кросс модрич и бейл плюс 100 млн фунтов

    (ответить)

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