"Борнмут" не продаст Фрэйзера и Уилсона

Президент "Борнмута" Джефф Мостин объявил, что его клуб не продаст своих звезд Райана Фрэйзера и Каллума Уилсона грядущим летом.

На прошлой неделе вингер Фрэйзер, третий лучший ассистент этого сезона Премьер-Лиги, признался, что польщен интересом "Арсенала" к своей персоне. Что касается нападающего Уилсона, то в январе его связывали с переходом в "Челси".



Однако оба игрока, забившие 17 голов на двоих в этом сезоне Премьер-Лиги, занимают важное место в планах главного тренера "вишенок" Эдди Хау, и Мостин не намерен это менять.



"Райан Фрэйзер — игрок "Борнмута". Каллум Уилсон — игрок "Борнмута". Мы просто не хотим, чтобы хоть кто-нибудь из игроков уходил из нашего клуба. Такого рода игроки являются ценными неспроста, и мы хотим продолжить свое движение вперед вместе с ними".



"Мы четыре сезона подряд выступаем в Премьер-Лиге. Следующий будет нашим пятым, и мы хотим, чтобы наш клуб представляли лучшие игроки", — сообщил Мостин Sky Sports.