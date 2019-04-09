Фелан: "Погба не является законченным продуктом"

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заявил, что полузащитник Поль Погба еще не является законченным продуктом.

26-летний француз вывел свою игру на новый уровень после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов", забив в этот период восемь из своих 11 голов в Премьер-Лиге и отдав девять результативных передач.



Недавно в прессе появились слухи, что Погба стал целью для "Реала" на летнее трансферное окно, однако Фелан предупреждает Поля, что тому рано считать себя состоявшейся звездой.



"Прежде некоторым игрокам не хватало раскрепощенности, они были слишком осторожны. В то время все глаза были устремлены на Поля, и ему не удавалось стабильно показывать свою лучшую игру".



"Сейчас мы пытаемся подстроиться под игру Поля. Оле проделал потрясающую работу, помогая Полю в определенные моменты, и Поль ответил ему взаимностью. Он постоянно добавляет в зрелости".



"Однако он еще не является законченным продуктом, пускай каждый смотрит на него и видит игрока, который уже является чемпионом Мира. Его развитие не закончено, он способен значительно прибавить, и это прекрасно для "Юнайтед", — цитирует Фелана Sky Sports.