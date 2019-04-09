Эррера рассказал о существующих разногласиях с "Юнайтед"

Андер Эррера Полузащитник Андер Эррера подтвердил, что у него существуют разногласия с "Манчестер Юнайтед", и он может уйти свободным агентом в другой клуб.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Эррера превратился в ключевого игрока команды. Естественно, клуб с "Олд Траффорд", прежде сомневаясь насчет продления сотрудничества с Андером, захотел заключить новую сделку.

Однако у сторон возникли разногласия насчет уровня зарплаты и длительности контракта, особенно на фоне интереса других клубов к игроку, который может быть доступен безо всякой компенсации. Сам Эррера допускает для себя оба сценария.

"Это правда, что у меня остается только два месяца по своему контракту, и сегодня "Юнайтед" и я не мыслим одинаково. У нас нет договоренности насчет продления, но я обязан продолжать слушать "Юнайтед".

"Для меня очевидно лишь то, что я буду играть в большой команде. Конечно, я буду слушать "Юнайтед", но также и другие клубы. Я не закрываю двери", — сообщил 29-летний испанец ABC.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 14:00

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  1. keane16 09.04.2019 14:58 # keane16
    Норм собрал опущенцев портовых) нет, он должен играть за 70 косых, когда мактоминэй получает столько же и смотреть, как чуть ли не пол ляма гребет гавнарь чилийский и черная мамба.

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  2. pistolero-lfc 09.04.2019 14:48 # pistolero-lfc
    жаль Джеррард тогда ему с вертухи не прописал, глядишь человеком стал бы этот крысёныш

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  3. frisby 09.04.2019 14:44 # frisby
    вот оно чё..БАБЛО..всё дело только в нём..уже больше не целует Емблему помойки и не кукарекает про дух скама и другой бред..типичный наёмник который сцать хотел на виликий клюб если тот не платит БАБЛО. Респект обосцанному цыгану - он ушёл а скам продолжает гнить..дела санчиса живёт и процветает.

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  4. quavo 09.04.2019 14:30 # quavo
    Годный лавочник был

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  5. gerrard08 09.04.2019 14:15 # gerrard08
    ))
    А как же великая история скамью?
    Неужели все дело в зп?)

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  6. aliabiev 09.04.2019 14:13 # aliabiev
    Врядли это его слова, скорее всего фейк, но удачи в ПСЖ

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  7. mancunia-planet 09.04.2019 14:08 # mancunia-planet
    Ты че ахуел чтоль? Ща как купим Верраттей вместо тебя!

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