Эррера рассказал о существующих разногласиях с "Юнайтед"

Полузащитник Андер Эррера подтвердил, что у него существуют разногласия с "Манчестер Юнайтед", и он может уйти свободным агентом в другой клуб.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Эррера превратился в ключевого игрока команды. Естественно, клуб с "Олд Траффорд", прежде сомневаясь насчет продления сотрудничества с Андером, захотел заключить новую сделку.



Однако у сторон возникли разногласия насчет уровня зарплаты и длительности контракта, особенно на фоне интереса других клубов к игроку, который может быть доступен безо всякой компенсации. Сам Эррера допускает для себя оба сценария.



"Это правда, что у меня остается только два месяца по своему контракту, и сегодня "Юнайтед" и я не мыслим одинаково. У нас нет договоренности насчет продления, но я обязан продолжать слушать "Юнайтед".



"Для меня очевидно лишь то, что я буду играть в большой команде. Конечно, я буду слушать "Юнайтед", но также и другие клубы. Я не закрываю двери", — сообщил 29-летний испанец ABC.