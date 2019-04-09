Заха: "Мое будущее — в "Пэлас"
Вингер Уилфрид Заха заявил, что связывает свое будущее с "Кристал Пэлас" и не планирует менять клуб грядущим летом.
Достоверно известно, что еще в январе справки насчет Уилфрида наводила дортмундская "Боруссия", увидев в игроке сборной Кот-д'Ивуара возможную замену Кристиану Пулишичу, который продолжит карьеру в "Челси".
В последние месяцы Заху также связывали с переходом в "Тоттенхэм" и возвращением в "Манчестер Юнайтед", однако 26-летний вингер, забивший восемь голов и отдавший три результативных передачи в этом сезоне Премьер-Лиги имеет другие планы на будущее.
"Мое будущее — в "Пэлас". Я нахожусь за "Пэлас" и не думаю ни о чем другом. Я просто играю в свой футбол, а время покажет, как все сложится для меня", — цитирует Заху Sky Sports.
Добавим, что в августе прошлого года Заха заключил с "Пэлас" новый контракт до 2023, став самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с "Селхерст Парк".
09.04.2019 13:30
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Кстати норм замена Азара для пенсов.
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