Заха: "Мое будущее — в "Пэлас"

Вингер Уилфрид Заха заявил, что связывает свое будущее с "Кристал Пэлас" и не планирует менять клуб грядущим летом.

Достоверно известно, что еще в январе справки насчет Уилфрида наводила дортмундская "Боруссия", увидев в игроке сборной Кот-д'Ивуара возможную замену Кристиану Пулишичу, который продолжит карьеру в "Челси".



В последние месяцы Заху также связывали с переходом в "Тоттенхэм" и возвращением в "Манчестер Юнайтед", однако 26-летний вингер, забивший восемь голов и отдавший три результативных передачи в этом сезоне Премьер-Лиги имеет другие планы на будущее.



"Мое будущее — в "Пэлас". Я нахожусь за "Пэлас" и не думаю ни о чем другом. Я просто играю в свой футбол, а время покажет, как все сложится для меня", — цитирует Заху Sky Sports.



Добавим, что в августе прошлого года Заха заключил с "Пэлас" новый контракт до 2023, став самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с "Селхерст Парк".