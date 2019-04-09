Клопп: "Этот сезон мне нравится гораздо больше, чем прошлый"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что этот сезон ему нравится гораздо больше, нежели предыдущий, когда его команда сражалась за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "красные" добрались до финала Лиги Чемпионов, но могли бы остаться за бортом элитного европейского соревнования на эту кампанию, если бы в Премьер-Лиге не опередили "Челси" в борьбе за четвертое место.



По словам Клоппа, без денег от Лиги Чемпионов его ситуация была бы совершенно другой. Поэтому Юрген рад, что в этом сезоне "Ливерпуль" избавлен от подобной головной боли.



"О, да, на 100%. Эта концовка сезона мне нравится больше, чем 12 месяцев назад. Большая разница для меня в том, что я, хоть и хочу быть максимально успешным, но одновременно являюсь сотрудником клуба и знаю, что самое важное — заработать деньги на следующий год. Это означает, что мы должны попадать в Лигу Чемпионов. Вот это настоящее давление".



"Если ты не попадаешь в Лигу Чемпионов, это меняет все. Ты можешь говорить с владельцами о том и этом, но тебе практически не придется их просить, потому что у вас не будет денег для трат. Да, это совершенно другая ситуация, поэтому нынешний сезон мне нравится гораздо больше".



"Все мы знаем, что будет, если парни что-нибудь выиграют. Это изменит все. Но в данный момент мы не должны об этом думать. Как клуб, как коллектив, со всеми нашими болельщиками, мы должны наслаждаться этой ситуацией, потому что она так отличается от того, что было прежде".



"В прошлом году мы находились под серьезным давлением в заключительной стадии сезона. "Челси" побеждал в каждом матче, а мы играли вничью, хотя в один момент опережали их на 10 очков. Нам потребовалась победа в последнем матче, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов — вот это было давление. Другое давление".



"Что касается Лиги Чемпионов, мы не уверены наверняка и не считаем гарантированным повторное участие в финале, однако невероятно, что у нас есть эта возможность".



"В своей лиге мы сделали большой шаг. Эта наша заслуга, что судьба титула до сих пор не определена. Во все другие сезоны мы, наверное, имели бы около 60 очков и сражались бы с пятью другими командами за три места под "Сити". В этом сезоне мы имеем шансы занять более высокую позицию. Все хорошо, но важно не расслабляться", — цитирует Клоппа The Guardian.