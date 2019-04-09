Анонс матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

Во вторник вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" сыграют первый матч чисто английского четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Как известно, все четыре английских команды достигли 1/4 финала Лиги Чемпионов. Столкновение "шпор" и "горожан" непременно приведет к выбыванию одного коллектива, но в то же время Премьер-Лига гарантированно получит представителя в полуфинале.



Выезд на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" является очередным препятствием "Манчестер Сити" на пути к историческому достижению — завоеванию всех четырех трофеев в течение одного сезона. Покер по-прежнему кажется чем-то невозможным, однако есть рассматривать каждый турнир в отдельности, шансы "горожан" на успех более чем реальны.



На что остается надеяться "Тоттенхэму" против почуявшего добычу соперника? Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино рассчитывает на поддержку нового 62-тысячного стадиона.



"Мы не можем угадать, какой будет атмосфера. Это всего лишь наш второй матч здесь и первый в Лиге Чемпионов, которая отличается от Премьер-Лиги. Мы надеемся и мечтаем, что атмосфера будет удивительной для нас и тяжелой для соперника", — говорил Почеттино.



- Это будет 157-я встреча "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" с учетом всех соревнований и первая в еврокубках.



- "Сити" выиграл 11 из 16 последних встреч с "Тоттенхэмом", причем все эти встречи случились в Премьер-Лиге.



- Последний раз "Тоттенхэм" пересекался с английской командой в Европе еще в апреле 1973, когда проиграл "Ливерпулю" на стадии полуфинала Кубка УЕФА.



-"Сити" проиграл все четыре последних матча против английских команд в еврокубках — дважды "Челси" в сезоне Кубка победителей кубков 1970/171 и дважды "Ливерпулю" год назад.



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поучаствовал в 17 голах в 17 матчах Лиги Чемпионов. Кейн забивает каждые 106 минут — это лучший показатель среди англичан в Лиге Чемпионов из тех, что когда-либо сыграли в турнире более 200 минут.



- Лерой Сане приложил руку к семи голам в трех последних матчах Лиги Чемпионов, забив четыре гола четырьмя ударами в створ.



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Серж Орье, Эрик Дайер и Эрик Ламела. Фернандо Льоренте оправился после сотрясения.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро возобновил тренировки и готов играть после вынужденной замены против "Фулхэма" в прошлом месяце. Кайл Уолкер и Бенжамен Менди также должны быть в порядке. Александр Зинченко вне игры.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляця