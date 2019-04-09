Анонс матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

Серхио Агуэро и Харри Кейн Во вторник вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" сыграют первый матч чисто английского четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Как известно, все четыре английских команды достигли 1/4 финала Лиги Чемпионов. Столкновение "шпор" и "горожан" непременно приведет к выбыванию одного коллектива, но в то же время Премьер-Лига гарантированно получит представителя в полуфинале.

Выезд на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" является очередным препятствием "Манчестер Сити" на пути к историческому достижению — завоеванию всех четырех трофеев в течение одного сезона. Покер по-прежнему кажется чем-то невозможным, однако есть рассматривать каждый турнир в отдельности, шансы "горожан" на успех более чем реальны.

На что остается надеяться "Тоттенхэму" против почуявшего добычу соперника? Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино рассчитывает на поддержку нового 62-тысячного стадиона.

"Мы не можем угадать, какой будет атмосфера. Это всего лишь наш второй матч здесь и первый в Лиге Чемпионов, которая отличается от Премьер-Лиги. Мы надеемся и мечтаем, что атмосфера будет удивительной для нас и тяжелой для соперника", — говорил Почеттино.

- Это будет 157-я встреча "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" с учетом всех соревнований и первая в еврокубках.

- "Сити" выиграл 11 из 16 последних встреч с "Тоттенхэмом", причем все эти встречи случились в Премьер-Лиге.

- Последний раз "Тоттенхэм" пересекался с английской командой в Европе еще в апреле 1973, когда проиграл "Ливерпулю" на стадии полуфинала Кубка УЕФА.

-"Сити" проиграл все четыре последних матча против английских команд в еврокубках — дважды "Челси" в сезоне Кубка победителей кубков 1970/171 и дважды "Ливерпулю" год назад.

- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поучаствовал в 17 голах в 17 матчах Лиги Чемпионов. Кейн забивает каждые 106 минут — это лучший показатель среди англичан в Лиге Чемпионов из тех, что когда-либо сыграли в турнире более 200 минут.

- Лерой Сане приложил руку к семи голам в трех последних матчах Лиги Чемпионов, забив четыре гола четырьмя ударами в створ.

В лазарете "Тоттенхэма" остаются Серж Орье, Эрик Дайер и Эрик Ламела. Фернандо Льоренте оправился после сотрясения.

Нападающий "Сити" Серхио Агуэро возобновил тренировки и готов играть после вынужденной замены против "Фулхэма" в прошлом месяце. Кайл Уолкер и Бенжамен Менди также должны быть в порядке. Александр Зинченко вне игры.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляця


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. master-fakaster 09.04.2019 13:23 # master-fakaster
    За Тотенхем!
    Ибо Короли не заслуживают требл

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  2. mc-od 09.04.2019 13:03 # mc-od
    Хорошо, что первый матч - гостевой, можно включить режим KPACUBO..)

    C'mon CITY!

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  3. mancunia-planet 09.04.2019 13:03 # mancunia-planet
    ТМ (3)

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  4. only--liverpool 09.04.2019 13:00 # only--liverpool
    Буду болеть за ТТХ, жаль что матчи одновременно.

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  5. silva77 09.04.2019 12:50 # silva77
    Ну Тотнем конечно не уровень Ман сити, Можно смело ставить хату на проход Ман сити, единственное что не нравится это 3 игры почти подряд

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  6. mu-fc 09.04.2019 12:20 # mu-fc
    ттх 3-1 сити, ответка 2-2

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  7. makaku 09.04.2019 12:06 # makaku
    и дважды "Ливерпулю" год назад.

    СОСАМБО
    КМОН КРАСИВО

    дважды бл*яд

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