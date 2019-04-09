Анонс матча "Ливерпуль" — "Порту"

Во вторник вечером "Ливерпуль" примет на своем поле "Порту" и постарается сделать большой шаг по направлению полуфинала Лиги Чемпионов.

Эти команды встречались на предыдущей стадии прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов. Тогда коллектив Юргена Клоппа взял верх по сумме двух матчей 5:0, но ответную встречу на "Энфилде" завершил без голов.



На сей раз шансы "Ливерпуля" на победу видятся еще выше, ведь "красные" окрепли и превратились в претендента на титул Премьер-Лиги, тогда как 12 месяцев назад сражались лишь за попадание в топ-4.



В то же время "Ливерпуль" вынужден правильно распределять силы между внутренней ареной и европейской. Подопечные Клоппа потерпели только одно поражение в 33 последних матчах Премьер-Лиги, однако по весне им приходится буквально выгрызать очки.



- В шести встречах с "Порту" в рамках еврокубков "Ливерпуль" не потерпел ни одного поражения, одержав три победы.



- "Ливерпуль" преодолевал четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов в четырех попытках из последних пяти — лишь в сезоне 2008/09 "красные пропустили вперед "Челси", проиграв по сумме двух матчей 5:7.



- "Порту" не выиграл ни одного из 12 последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, включая восемь поражений. Эта серия берет начало с победы 0:1 в гостях у "Депортиво" в мае 2004 — в том сезоне португальская команда под руководством Жозе Моуриньо выиграла турнир.



- Все 12 голов "Ливерпуля" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов были забиты из пределов штрафной площади. Из всех оставшихся участников турнира только "красные" не забивали с дистанции.



- В то же время все девять своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Порту" пропустил как раз из пределов штрафной.



- 69% своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забивал на стадии плей-офф (9 из 13). Из игроков минимум с 10 мячами только у Ивицы Олича соотношение было выше (7/10 - 70%).



В этом матче "Ливерпуль" будет лишен дисквалифицированного Энди Робертсона, чье место на краю обороны готов занять Джеймс Милнер. У Адама Лалланы небольшая мышечная травма. Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен продолжают набирать форму с помощью тренировок.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляця