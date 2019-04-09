Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи вторника

Тоттенхэм — Манчестер Сити Во вторник в Лиге Чемпионов будет настоящий английский день — из четырех играющих команд только одна не представляет Премьер-Лигу и вдобавок является главным аутсайдером четвертьфинала. "Тоттенхэм" проведет свой первый европейский матч на новом стадионе, принимая "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" постарается доказать свой статус фаворита в противостоянии с "Порту".



ЛИВЕРПУЛЬ — ПОРТУ
Вторник, 9 апреля, 22:00

"Ливерпуль" и "Порту" встречались в плей-офф Лиги Чемпионов год назад — на стадии 1/8 финала. Тогда команда Юргена Клоппа легко разобралась с португальским клубом на его поле 0:5 и зафиксировала свое очевидное преимущество по сумме двух матчей нулевкой в домашней встрече. С тех пор "Порту" не стал сильнее, а на столь поздней стадии плей-офф оказался во многом благодаря удачному жребию — в особенности на групповой стадии. "Ливерпуль" постарается добыть сухую победу, чтобы исключить любые потенциальные неприятности в Порту, и для этого у команды Клоппа есть все необходимое: надежная оборона и опасная атака.

Ключевая статистика от Who Scored

- в шести последних матчах "Порту" в Лиге Чемпионов был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;
- "Порту" выиграл шесть из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Порту" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.

Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.2 в БК Бетсити

Чарли Николас

Все считают, что "Ливерпулю" очень повезло с жеребьевкой. В настоящий момент на "Энфилде" довольно шумно, и команда Клоппа добивается там результатов. Я думаю, что это будет один из тех вечеров, когда болельщики подтолкнут команду к победе. Мохамед Салах забил столь необходимый ему сейчас гол в пятницу, но он не играл в последнее время хорошо. Он никуда не уходил, просто не забивал, и в его действиях была поспешность. Этот гол раскрепостит его, да и Роберто Фирмино набирает обороты. Это будет не так просто, как думают некоторые люди, но "Ливерпуль" выиграет. Я думаю, со счетом 2:0, это удобный счет для первой игры, и они пройдут дальше".

Прогноз Чарли Николаса: 2:0

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Вторник, 9 апреля, 22:00

"Тоттенхэму" и "Манчестер Сити" предстоит сыграть три матча между собой за короткий период. Сразу же после того как команды выяснят, кто больше достоин сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов, их ждет поединок в Премьер-Лиге, важнейший для турнирных перспектив обеих команд. Но в первом матче четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов стоит ждать осторожной игры — хоть команды и хорошо знают друг друга, но турнирная стратегия в двухматчевых дуэлях обязательно наложит отпечаток на ход игры. "Тоттенхэму" важно не пропустить в первой еврокубковой игре на новом стадионе, а если получится при этом забить, шансы "шпор" на выход в полуфинал значительно возрастут. Сейчас же букмекеры видят явным фаворитом "Манчестер Сити", немного недооценивая "Тоттенхэм", который способен прибавить на данном отрезке сезона.

Ключевая статистика от Who Scored

- в последних 13 матчах "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Манчестер Сити" забивал как минимум дважды в каждом из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Манчестер Сити" выиграл и первый тайм, и весь матч в четырех последних случаях, когда встречался с "Тоттенхэмом";
- "горожане" выиграли шесть из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Тоттенхэм" не проигрывает в шести матчах Лиги Чемпионов кряду.

Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Манчестер Сити" — 1.9 в БК Бетсити

Чарли Николас

"Манчестер Сити делает свою работу. "Тоттенхэм" получил гламурную новую арену, и это должен быть захватывающий вечер. "Шпоры" склонны к атакующем стилю, но выиграют ли они эту встречу? Возможно, нет. "Манчестер Сити" в настоящее время играет на холостых оборотах, и у них есть эффективность. "Тоттенхэм" может переживать бурю эмоций, играя на новом стадионе, но для "Манчестер Сити" ничего не изменится. Я думаю, что "Тоттенхэм" попытается форсировать события, но "Сити" справится с этим. Форма "Сити" дает им преимущество.

Прогноз Чарли Николаса: 1:2

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Лига Чемпионов, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 11:00

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  1. liverpo0ol 09.04.2019 11:53 # liverpo0ol
    кончестер сытей+тоталшит=4.5 болела

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  2. slash-lfc 09.04.2019 11:50 # slash-lfc
    Ливерпуль вин. Аллез! Аллез! Аллез!

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  3. slash-lfc 09.04.2019 11:48 # slash-lfc
    Тоттенхэм обосрет Шыти, скриньте.

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  4. livapu19 09.04.2019 11:38 # livapu19
    Я так понимаю анонс матча Тоттенхем - Манчестер Сити не предвидится из-за количества их фанатов, то есть дело не стоит потраченного времени?

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  5. lampard78 09.04.2019 11:33 # lampard78
    Ттхэм, объективно, в двухматчевом противостоянии выглядит заметно бледнее, чем МС. вот Ливер спокойно должен обыгрывать Порту, однако вот эта эйфория с "удачной жеребьёвкой" может привести к проблемам. Порту будут биться изо всех сил и Ливер их пройдёт только если настроится в полную силу.

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  6. alexomck 09.04.2019 11:31 # alexomck
    победы хозяев на классе.

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  7. shmanisa 09.04.2019 11:23 # shmanisa
    Это коллизия портовые отсосут сегодня у Порту....

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  8. livapu19 09.04.2019 11:16 # livapu19
    Как можно настолько низко оценивать Тоттенхем? Они дома играют, это 2-х матчевое противостояние, оба поосторожничают, поэтому как минимум ничейку скатают

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  9. master-fakaster 09.04.2019 11:16 # master-fakaster
    Победы гостей, на классе

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  10. aliabiev 09.04.2019 11:10 # aliabiev
    в прошлый раз ливерпуль играл с баварией, а в этот же день играл МС-Шальке и болельщики спрашивали кто же будет смотреть матч МС, и сейчас ровно наоборот, никто не будет Ливерпуль-Порту смотреть кроме фанов Ливерпуля

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  11. reams 09.04.2019 11:06 # reams
    Одна победа гостей

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  12. pistolero-lfc 09.04.2019 11:03 # pistolero-lfc
    Победа хозяев

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  13. chelsea88 09.04.2019 11:02 # chelsea88
    Победа ЛФК изи.
    Победа Сити.

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