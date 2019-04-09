Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи вторника
Во вторник в Лиге Чемпионов будет настоящий английский день — из четырех играющих команд только одна не представляет Премьер-Лигу и вдобавок является главным аутсайдером четвертьфинала. "Тоттенхэм" проведет свой первый европейский матч на новом стадионе, принимая "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" постарается доказать свой статус фаворита в противостоянии с "Порту".
ЛИВЕРПУЛЬ — ПОРТУ
Вторник, 9 апреля, 22:00
"Ливерпуль" и "Порту" встречались в плей-офф Лиги Чемпионов год назад — на стадии 1/8 финала. Тогда команда Юргена Клоппа легко разобралась с португальским клубом на его поле 0:5 и зафиксировала свое очевидное преимущество по сумме двух матчей нулевкой в домашней встрече. С тех пор "Порту" не стал сильнее, а на столь поздней стадии плей-офф оказался во многом благодаря удачному жребию — в особенности на групповой стадии. "Ливерпуль" постарается добыть сухую победу, чтобы исключить любые потенциальные неприятности в Порту, и для этого у команды Клоппа есть все необходимое: надежная оборона и опасная атака.
Ключевая статистика от Who Scored
- в шести последних матчах "Порту" в Лиге Чемпионов был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;
- "Порту" выиграл шесть из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Порту" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.2 в БК Бетсити
Чарли Николас
Все считают, что "Ливерпулю" очень повезло с жеребьевкой. В настоящий момент на "Энфилде" довольно шумно, и команда Клоппа добивается там результатов. Я думаю, что это будет один из тех вечеров, когда болельщики подтолкнут команду к победе. Мохамед Салах забил столь необходимый ему сейчас гол в пятницу, но он не играл в последнее время хорошо. Он никуда не уходил, просто не забивал, и в его действиях была поспешность. Этот гол раскрепостит его, да и Роберто Фирмино набирает обороты. Это будет не так просто, как думают некоторые люди, но "Ливерпуль" выиграет. Я думаю, со счетом 2:0, это удобный счет для первой игры, и они пройдут дальше".
Прогноз Чарли Николаса: 2:0
ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Вторник, 9 апреля, 22:00
"Тоттенхэму" и "Манчестер Сити" предстоит сыграть три матча между собой за короткий период. Сразу же после того как команды выяснят, кто больше достоин сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов, их ждет поединок в Премьер-Лиге, важнейший для турнирных перспектив обеих команд. Но в первом матче четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов стоит ждать осторожной игры — хоть команды и хорошо знают друг друга, но турнирная стратегия в двухматчевых дуэлях обязательно наложит отпечаток на ход игры. "Тоттенхэму" важно не пропустить в первой еврокубковой игре на новом стадионе, а если получится при этом забить, шансы "шпор" на выход в полуфинал значительно возрастут. Сейчас же букмекеры видят явным фаворитом "Манчестер Сити", немного недооценивая "Тоттенхэм", который способен прибавить на данном отрезке сезона.
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних 13 матчах "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Манчестер Сити" забивал как минимум дважды в каждом из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Манчестер Сити" выиграл и первый тайм, и весь матч в четырех последних случаях, когда встречался с "Тоттенхэмом";
- "горожане" выиграли шесть из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Тоттенхэм" не проигрывает в шести матчах Лиги Чемпионов кряду.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Манчестер Сити" — 1.9 в БК Бетсити
Чарли Николас
"Манчестер Сити делает свою работу. "Тоттенхэм" получил гламурную новую арену, и это должен быть захватывающий вечер. "Шпоры" склонны к атакующем стилю, но выиграют ли они эту встречу? Возможно, нет. "Манчестер Сити" в настоящее время играет на холостых оборотах, и у них есть эффективность. "Тоттенхэм" может переживать бурю эмоций, играя на новом стадионе, но для "Манчестер Сити" ничего не изменится. Я думаю, что "Тоттенхэм" попытается форсировать события, но "Сити" справится с этим. Форма "Сити" дает им преимущество.
Прогноз Чарли Николаса: 1:2
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
09.04.2019 11:00
Просмотров: 1101
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кончестер сытей+тоталшит=4.5 болела
(ответить)
Ливерпуль вин. Аллез! Аллез! Аллез!
(ответить)
Тоттенхэм обосрет Шыти, скриньте.
(ответить)
Я так понимаю анонс матча Тоттенхем - Манчестер Сити не предвидится из-за количества их фанатов, то есть дело не стоит потраченного времени?
(ответить)
Ттхэм, объективно, в двухматчевом противостоянии выглядит заметно бледнее, чем МС. вот Ливер спокойно должен обыгрывать Порту, однако вот эта эйфория с "удачной жеребьёвкой" может привести к проблемам. Порту будут биться изо всех сил и Ливер их пройдёт только если настроится в полную силу.
(ответить)
победы хозяев на классе.
(ответить)
Это коллизия портовые отсосут сегодня у Порту....
(ответить)
Как можно настолько низко оценивать Тоттенхем? Они дома играют, это 2-х матчевое противостояние, оба поосторожничают, поэтому как минимум ничейку скатают
(ответить)
Победы гостей, на классе
(ответить)
в прошлый раз ливерпуль играл с баварией, а в этот же день играл МС-Шальке и болельщики спрашивали кто же будет смотреть матч МС, и сейчас ровно наоборот, никто не будет Ливерпуль-Порту смотреть кроме фанов Ливерпуля
(ответить)
Одна победа гостей
(ответить)
Победа хозяев
(ответить)
Победа ЛФК изи.
Победа Сити.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий