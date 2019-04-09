Каррагер считает, что Азар перерос "Челси"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что плеймейкер Эден Азар перерос уровень "Челси" и заслуживает уйти на повышение.

Накануне вечером Азар забил оба гола за "синих" против "Вест Хэма", позволив своей команде одержать победу 2:0 и выйти на третье место в Премьер-Лиге.



Первый гол в дерби на "Стэмфорд Бридж" стал отличным свидетельством, талантом какого масштаба обладает "Челси" в лице 28-летнего бельгийца. Однако Каррагер убежден, что для Эдена настало время двигаться дальше.



"Я не думаю, что ты когда-либо можешь препятствовать переходу игроков в "Реал" и "Барселону". Думаю, большинство игроков видят эти клубы как пик своей карьеры, и "Манчестер Юнайтед" с "Ливерпулем" не дадут обмануть".



"Это печально, потому что я обожаю наблюдать за игрой Азара каждую неделю. Но я практически ощущаю, что он должен играть за "Реал" и Барселону". Он достаточно хорош для этого, и должен играть на этом уровне. Думаю, прямо сейчас Азар слишком хорош для "Челси" — настолько он классный игрок".



"Я вспоминаю Луиса Суареса, когда тот выступал за "Ливерпуль". Я хотел, чтобы он остался, но у себя в голове я все понимал. Об этом я и Стивен Джеррард говорили с ним, когда Суарес едва не ушел в "Арсенал".



"Мы сказали ему тогда: "Ты слишком хорош для "Арсенала". Если тебе и суждено уйти, ты должен уйти в "Барселону". Думаю, Азар является одним из лучших игроков в мире, а лучшие игроки в мире выступают за "Реалы" и "Барселоны".



"Он выигрывал лигу с "Челси", но я думаю, в индивидуальном отношении ему нужно добавить Мадрид в свое резюме на следующие три-четыре года, чтобы его карьера приобрела завершенный вид", — сообщил Каррагер в эфире.