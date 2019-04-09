Каррагер считает, что Азар перерос "Челси"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что плеймейкер Эден Азар перерос уровень "Челси" и заслуживает уйти на повышение.
Накануне вечером Азар забил оба гола за "синих" против "Вест Хэма", позволив своей команде одержать победу 2:0 и выйти на третье место в Премьер-Лиге.
Первый гол в дерби на "Стэмфорд Бридж" стал отличным свидетельством, талантом какого масштаба обладает "Челси" в лице 28-летнего бельгийца. Однако Каррагер убежден, что для Эдена настало время двигаться дальше.
"Я не думаю, что ты когда-либо можешь препятствовать переходу игроков в "Реал" и "Барселону". Думаю, большинство игроков видят эти клубы как пик своей карьеры, и "Манчестер Юнайтед" с "Ливерпулем" не дадут обмануть".
"Это печально, потому что я обожаю наблюдать за игрой Азара каждую неделю. Но я практически ощущаю, что он должен играть за "Реал" и Барселону". Он достаточно хорош для этого, и должен играть на этом уровне. Думаю, прямо сейчас Азар слишком хорош для "Челси" — настолько он классный игрок".
"Я вспоминаю Луиса Суареса, когда тот выступал за "Ливерпуль". Я хотел, чтобы он остался, но у себя в голове я все понимал. Об этом я и Стивен Джеррард говорили с ним, когда Суарес едва не ушел в "Арсенал".
"Мы сказали ему тогда: "Ты слишком хорош для "Арсенала". Если тебе и суждено уйти, ты должен уйти в "Барселону". Думаю, Азар является одним из лучших игроков в мире, а лучшие игроки в мире выступают за "Реалы" и "Барселоны".
"Он выигрывал лигу с "Челси", но я думаю, в индивидуальном отношении ему нужно добавить Мадрид в свое резюме на следующие три-четыре года, чтобы его карьера приобрела завершенный вид", — сообщил Каррагер в эфире.
09.04.2019 10:00
Просмотров: 1399
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эй, ливерные, что у вас за собаки в легендах ходят? Для этой ламы оказывается вся АПЛ второсортная.
(ответить)
Что за чушь? Легенды Ливерпуля молятся на Реал? Я уж не говорю, что уровень сегодняшнего Реала - что-то на уровне Вулверхэмптона.
(ответить)
Хоть убейте не понимаю всех этих молитв на Реал и Барселону. "Вершина карьеры, бла-бла-бла"
Ну что, что такого особенного в них?
Не говоря уже о том, что чемпионат Испании сейчас слабее АПЛ. Всё равно, что в FIFA19 играть на уровне Новичок вместо Мировой класс.
(ответить)
Колбасная помойка негодует и мечтает чтобы Азарище ушел, но это вам колбасня не поможет. Сити чемпион, а колбаса нет и не буднт ни одного титула АПЛ!
(ответить)
года 3 назад - надо было уйти.... пересидел в пенсии
(ответить)
А кара так и не до рос))
(ответить)
Плюнул в Челси скузи этот
(ответить)
АПЛ стократ интереснее унылой Лалиги
(ответить)
как бы не любил синюю помойку, Азара уважаю, наряду с Канте за скромность.
скорее всего затащит помойку в 4-ку и уйдет.
(ответить)
Хню несёт это чмо.Хватит собственноручно чморить и принижать клубы АПЛ
(ответить)
перерос давно, но не до уровня Реала, Ювентуса и Барсы. Бавария уже потеряла статус гранда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий