Дринкуотер совершил аварию в пьяном виде

Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер был арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.

Данный инцидент случился прошлой ночью, около 0:30 по местному времени. Покинув вечеринку, уже спустя считанные минуты Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.



Как сообщает Daily Mirror, экс-полузащитник "Лестера" и дама, которую он подвозил, а также находившаяся за рулем Skoda женщина получили небольшие травмы, потребовавшие оказания первой медицинской помощи.



"Это было действительно жесткое столкновение. Данни замечательно провел вечер в баре, но все закончилось ужасно. Детали машины были разбросаны повсюду. В последнее время Данни отрывался как безумец, но остается надеяться, что это станет сигналом для него притормозить", — цитирует свой источник The Sun.



Добавим, эта история приключилась с 29-летним полузащитником за считанные часы до победы "Челси" над "Вест Хэмом" со счетом 2:0. "Синие" уже отреагировали на газетные публикации, пообещав разобраться в ситуации.