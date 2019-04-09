Дринкуотер совершил аварию в пьяном виде

Данни Дринкуотер Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер был арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.

Данный инцидент случился прошлой ночью, около 0:30 по местному времени. Покинув вечеринку, уже спустя считанные минуты Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.

Как сообщает Daily Mirror, экс-полузащитник "Лестера" и дама, которую он подвозил, а также находившаяся за рулем Skoda женщина получили небольшие травмы, потребовавшие оказания первой медицинской помощи.

"Это было действительно жесткое столкновение. Данни замечательно провел вечер в баре, но все закончилось ужасно. Детали машины были разбросаны повсюду. В последнее время Данни отрывался как безумец, но остается надеяться, что это станет сигналом для него притормозить", — цитирует свой источник The Sun.

Добавим, эта история приключилась с 29-летним полузащитником за считанные часы до победы "Челси" над "Вест Хэмом" со счетом 2:0. "Синие" уже отреагировали на газетные публикации, пообещав разобраться в ситуации.


Метки Дринкуотер, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 09:00

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  1. dallaslp 09.04.2019 09:49 # dallaslp
    У нас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и целое множество транквилизаторов всех сортов и расцветок, депрессанты, а также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и 2 дюжины ампул амилнитрита. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться.

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  2. pistolero-lfc 09.04.2019 09:20 # pistolero-lfc
    по стопом Маркоса Алонсо идёт

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  3. brown-ale 09.04.2019 09:20 # brown-ale
    Челси потерял лучшего ЦП.

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  4. meshuggah 09.04.2019 09:08 # meshuggah
    та сучка на шкоде походу за за лупуль топила

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  5. ray-black 09.04.2019 09:06 # ray-black
    По крайней мере за руль сядет еще не скоро.

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  6. opt1k 09.04.2019 09:05 # opt1k
    (с) Когда ты дринк уотер, но тебе все равно никто не поверил

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  7. rap-woiska 09.04.2019 09:05 # rap-woiska
    Дринкводкер

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  8. antiterror 09.04.2019 09:04 # antiterror
    Не соответствует своей фамилии.

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