Дринкуотер совершил аварию в пьяном виде
Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер был арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
Данный инцидент случился прошлой ночью, около 0:30 по местному времени. Покинув вечеринку, уже спустя считанные минуты Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.
Как сообщает Daily Mirror, экс-полузащитник "Лестера" и дама, которую он подвозил, а также находившаяся за рулем Skoda женщина получили небольшие травмы, потребовавшие оказания первой медицинской помощи.
"Это было действительно жесткое столкновение. Данни замечательно провел вечер в баре, но все закончилось ужасно. Детали машины были разбросаны повсюду. В последнее время Данни отрывался как безумец, но остается надеяться, что это станет сигналом для него притормозить", — цитирует свой источник The Sun.
Добавим, эта история приключилась с 29-летним полузащитником за считанные часы до победы "Челси" над "Вест Хэмом" со счетом 2:0. "Синие" уже отреагировали на газетные публикации, пообещав разобраться в ситуации.
09.04.2019 09:00
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У нас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и целое множество транквилизаторов всех сортов и расцветок, депрессанты, а также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и 2 дюжины ампул амилнитрита. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться.
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по стопом Маркоса Алонсо идёт
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Челси потерял лучшего ЦП.
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та сучка на шкоде походу за за лупуль топила
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По крайней мере за руль сядет еще не скоро.
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(с) Когда ты дринк уотер, но тебе все равно никто не поверил
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Дринкводкер
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Не соответствует своей фамилии.
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