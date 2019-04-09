Гвардиола: "Сити" может выиграть не четыре трофея, а пять"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил недоумение, почему все вокруг говорят о покере — в реальности "горожане" могут выиграть не четыре трофея в этом сезоне, а пять.

Уже завоевав Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу за Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Англии. Во всех трех оставшихся турнирах шансы "Сити" оцениваются очень высоко, что и породило разговоры о покере, что прежде не удавалось никому.

Однако перед битвой с "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов Гвардиола напомнил, что в августе его команда обыграла "Челси" в матче за Суперкубок Англии (FA Community Shield). По мнению Хосепа, это тоже трофей.

"Люди говорят, что мы уже выиграли один трофей, но как насчет Суперкубка Англии? Никто не считает его, и я не знаю, почему. Я бы хотел услышать ответ на этот вопрос".

"Может быть, он относится к прошлому сезону, но когда мы отправлялись на летние каникулы после окончания прошлого сезона, его не было в нашем кармане. В Испании и Германии, где мне довелось поработать, Суперкубок считается важным трофеем".

"У нас всегда было ощущение, что мы выиграли два трофея в этом сезоне и сражаемся еще за три. Это то, во что мы верим. Но люди постоянно говорят, что это лишь один трофей".

"Хорошо, если мы обойдем "Ливерпуль" и выиграем Премьер-Лигу, в следующем сезоне мы не будем играть матч за Суперкубок Англии. Почему? Вы же говорите, он не считается! Зато мы увеличим свои каникулы и будем свежее для Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. rondo 09.04.2019 09:22 # rondo
    Кубок Англии и Комьюнити Шилд возьмут. Остальное просрут. Хотя лучше бы "голубенькие" взяли АПЛ, чем Ливер.

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  2. pistolero-lfc 09.04.2019 09:22 # pistolero-lfc
    не пять а 7, с учётом суперкубка европы и клубного чемпионата мира

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  3. blackdreamer 09.04.2019 08:51 # blackdreamer
    тоже не понимаю как говорят что сити может выйграть 4 трофея
    когда он обосреёться уже скоро и проебет все шансы на всё

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  4. arhangel777 09.04.2019 08:46 # arhangel777
    Тоже ни как не мог понять почему же все говорят что Сити уже выиграл один трофей, когда в начале сезона был выигран еще и суперкубок)))
    Come on, City!!!

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  5. eugeneunited 09.04.2019 08:27 # eugeneunited
    Прав Пеп. во времена САФа это даже не обсуждалось, даже термин придумали "квинтьюпл".

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  6. mancityman 09.04.2019 08:01 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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