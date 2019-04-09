Гвардиола: "Сити" может выиграть не четыре трофея, а пять"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил недоумение, почему все вокруг говорят о покере — в реальности "горожане" могут выиграть не четыре трофея в этом сезоне, а пять.

Уже завоевав Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу за Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Англии. Во всех трех оставшихся турнирах шансы "Сити" оцениваются очень высоко, что и породило разговоры о покере, что прежде не удавалось никому.



Однако перед битвой с "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов Гвардиола напомнил, что в августе его команда обыграла "Челси" в матче за Суперкубок Англии (FA Community Shield). По мнению Хосепа, это тоже трофей.



"Люди говорят, что мы уже выиграли один трофей, но как насчет Суперкубка Англии? Никто не считает его, и я не знаю, почему. Я бы хотел услышать ответ на этот вопрос".



"Может быть, он относится к прошлому сезону, но когда мы отправлялись на летние каникулы после окончания прошлого сезона, его не было в нашем кармане. В Испании и Германии, где мне довелось поработать, Суперкубок считается важным трофеем".



"У нас всегда было ощущение, что мы выиграли два трофея в этом сезоне и сражаемся еще за три. Это то, во что мы верим. Но люди постоянно говорят, что это лишь один трофей".



"Хорошо, если мы обойдем "Ливерпуль" и выиграем Премьер-Лигу, в следующем сезоне мы не будем играть матч за Суперкубок Англии. Почему? Вы же говорите, он не считается! Зато мы увеличим свои каникулы и будем свежее для Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.