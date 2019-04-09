Сарри: "100 миллионов фунтов — слишком дешево за Азара"

Эден Азар Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что 100 миллионов фунтов — слишком низкая цена за плеймейкера Эдена Азара.

Несмотря на то, что Азар не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, "синие" потребовали от "Реала" 100 млн. фунтов за свою звезду.

Эти спекуляции не помешали Азару показать блестящую игру в вынесенном на вечер понедельника матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Эден помог своей команде одержать победу 2:0, отметившись дублем.

Первый гол 28-летнего бельгийца получился невероятно красивым — Азар словно манекенов обошел защитников "Вест Хэма" перед тем, как поразить ворота. Это стало очередным свидетельством для Сарри, игроком какого калибра он обладает.

"100 миллионов — это слишком дешево. Это слишком дешево, учитывая современные реалии трансферного рынка. Мы видели, какие цены были в последнее трансферное окно. Мы не можем позволить себе потерять его, потому что, думаю, было бы очень сложно заменить Азара другим игроком".

"Я не могу ничего сделать, чтобы удержать его, но если Эден хочет попробовать нечто новое, думаю, удержать его будет очень сложно".

"Мы постараемся убедить его тем, что мы стремимся стать лучше, стать одной из лучших команд в Англии и завоевать Европу. Но, думаю, я должен буду с уважением отнестись к его решению", — сообщил Сарри Sky Sports.


Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1145

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 09.04.2019 07:15 # pistolero-lfc
    Я не могу ничего сделать, чтобы удержать его

    это тебя не будут удерживать, если не попадёшь в ЛЧ)

    (ответить)

  2. flash25rus 09.04.2019 07:05 # flash25rus
    250к фунтиков - это его реальная цена, но с учетом одного года по контракту и 100к не выцыганить.

    (ответить)

  3. alexomck 09.04.2019 06:22 # alexomck
    забил 2 шары и понеслась:)

    (ответить)

  4. tigerpool 09.04.2019 06:05 # tigerpool
    Через год может уйти абсолютно бесплатно, так что 100 млн его красная цена на данный момент. А так конечно, Хазарчик как минимум 150 стоит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: