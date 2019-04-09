Сарри: "100 миллионов фунтов — слишком дешево за Азара"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что 100 миллионов фунтов — слишком низкая цена за плеймейкера Эдена Азара.

Несмотря на то, что Азар не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, "синие" потребовали от "Реала" 100 млн. фунтов за свою звезду.



Эти спекуляции не помешали Азару показать блестящую игру в вынесенном на вечер понедельника матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Эден помог своей команде одержать победу 2:0, отметившись дублем.



Первый гол 28-летнего бельгийца получился невероятно красивым — Азар словно манекенов обошел защитников "Вест Хэма" перед тем, как поразить ворота. Это стало очередным свидетельством для Сарри, игроком какого калибра он обладает.



"100 миллионов — это слишком дешево. Это слишком дешево, учитывая современные реалии трансферного рынка. Мы видели, какие цены были в последнее трансферное окно. Мы не можем позволить себе потерять его, потому что, думаю, было бы очень сложно заменить Азара другим игроком".



"Я не могу ничего сделать, чтобы удержать его, но если Эден хочет попробовать нечто новое, думаю, удержать его будет очень сложно".



"Мы постараемся убедить его тем, что мы стремимся стать лучше, стать одной из лучших команд в Англии и завоевать Европу. Но, думаю, я должен буду с уважением отнестись к его решению", — сообщил Сарри Sky Sports.