Семь вещей, что мы узнали в 33-м туре

33-й тур Премьер-Лиги оказался усечен из-за полуфиналов Кубка Англии, но все равно вместил в себя массу интересных событий, включая возвращение "Ливерпуля" на вершину, уверенную победу "Эвертона" над "Арсеналом" и наглядную демонстрацию того, почему Эден Азар стоит запрашиваемых за него 100 миллионов фунтов.





Салах прерывает безголевую серию



Голы Мохамеда Салаха очень нужны "Ливерпулю" на этом этапе сезона, когда каждая новая победа мерсисайдцев становится еще более сложной. Египтянин не забивал в восьми матчах во всех турнирах, и именно в этот период "Ливерпуль", если не терял очки, то побеждал, по большей мере, мучительно.



Победа над "Саутгемптоном" тоже получилась сложной, но на этот раз сам Салах не покидал поле с чувством вины за неиспользованные возможности. Свой шанс он реализовал, и даже более того — именно классный гол Мохамеда обеспечил "Ливерпулю" три очка. Эмоции Салаха были красноречивыми: египтянин очень соскучился по этому ощущению. "Ливерпулю" сейчас нужно улучшать качество своей игры, и, возможно, эффект Салаха, прервавшего "засуху", поможет команде ощутить нужную уверенность на финишном отрезке. В нынешнем сезоне "Ливерпуль" уже не так зависим от одного игрока, но партнерам Салаха будет приятно думать, что лучший бомбардир готов в любой момент решить исход встречи. Этого спокойствия команде Юргена Клоппа сейчас очень не хватает на контрасте с "Манчестер Сити", идущем на круиз-контроле.



"Кристал Пэлас" уже точно не вылетит



"Орлам" никак не удавалось в нынешнем сезоне взять хороший старт и взлететь. Свой потенциал подопечные Роя Ходжсона демонстрируют эпизодически. Команда также редко проваливается, и дать четкую оценку выступления "Пэлас" затруднительно. С одной стороны, лондонцы впервые за несколько лет не имеют серьезных опасений по поводу места в элите. С другой, всегда есть ощущение, что команда Ходжсона способна на большее — и это подтверждает ее же игра.



После 33-го тура можно, по крайней мере, заявить: "Кристал Пэлас" уже точно не вылетит. Минимальная победа на поле "Ньюкасла" позволила "орлам" достичь рубежа в 39 очков. Они идут к еще одному финишу в середине таблицы под руководством нынешнего тренера, принявшего "Кристал Пэлас" в очень непростом положении на старте прошлой кампании. "Орлы" по-прежнему лучше, чем их позиция в таблице, а их проблема по-прежнему очевидна — в команде есть кому играть, но некому забивать. "Ньюкаслу" с пенальти забил опорник Лука Миливоевич: это был его одиннадцатый гол в сезоне, и десятый гол с пенальти. Картина показательная. "Пэлас" регулярно создает опасность у чужой штрафной, но ему редко удается довести дело до результата.



"Бернли" делает большой шаг к спасению



Почти там же, где и "Пэлас", теперь находится "Бернли". Команда Шона Дайча в этом году поставила себя в сложное положение, но, похоже, "бордовые" выберутся из него заранее, и смогут еще за несколько туров до конца вздохнуть с облегчением.



Победа над "Вулверхэмптоном" в прошлом туре и над "Борнмутом" в этом сыграли определяющую роль. В нужный момент "Бернли" создал себе хороший отрыв от "Кардиффа", игра с которым в ближайшем туре предоставляет "бордовым" возможность окончательно снять все вопросы. Более того, если брать игровую форму, то сейчас наиболее уязвимым для заочного соперничества с валлийцами выглядит "Брайтон", проигравший в субботу полуфинал Кубка Англии.



Варди еще может побороться за "Золотую бутсу"



Брендан Роджерс сейчас делает то, что в свое время делал Крейг Шекспир, сменивший в "Лестере" Клаудио Раньери. Новый менеджер возвращает экс-чемпионов к старому футболу, основная задача которого — по максимуму использовать возможности Джейми Варди, забегающего за спину защитникам. "Лестер" играет прямо, быстро и даже эффектно. Роль ушедшего Рияда Махреза на себя в какой-то в мере взял молодой Джеймс Мэддисон — другой творческий игрок, способный как помочь Варди, так и забить благодаря индивидуальному мастерству.



Мэддисон сделал эту в субботу, поразив ворота "Хаддерсфилда" прямым ударом со штрафного. Но больше снова забил Варди, на счету которого дубль. Удивительным образом Джейми не всегда проходил в основу команды Клода Пюэля, но с Роджерсом он снова выглядит одним из лучших форвардов Премьер-Лиги. Шесть мячей в пяти матчах позволяют Варди выйти на отметку в 15 голов. Это всего на четыре меньше, чем у лидера гонки бомбардиров Серхио Агуэро. Учитывая, как медленно свои голы добирают фавориты, нынешний Варди вполне мог бы вклиниться в борьбу за "Золотую бутсу" на финише сезона, параллельно обеспечив "Лестеру" седьмое место в чемпионате.



"Эвертон" набрал хорошую форму



Весна определенно вдохновляет "ирисок", так слабо проведших зимний период. В трех последних матчах "Эвертон" одержал три "сухих" победы, взяв верх над тремя представителями Лондона. Более того, в их числе были "Челси" и "Арсенал". Требовательный "Гудисон Парк" в последние недели получил хорошую компенсацию за большое количество негативных эмоций по ходу сезона.



Болельщики "Эвертона" наверняка давно не видели свою команду, играющую с заметным превосходством против "большого соперника". Элементы этого были во втором тайме встречи с "Челси", но с "Арсеналом" "ириски" дали то, чего хотел Марку Силва: они показали свой настрой с первых минут. Быстрый гол Фила Ягиелки так и остался единственным, что странно, учитывая количество созданных "Эвертоном" моментов. Конечно, концовка сезона еще может повлиять на настроения, но, возможно, в последних турах Силва сумел восстановить утраченное доверие болельщиков и сохранил себе работу на следующий сезон.



"Арсеналу" нужно что-то делать с выездами



Все не так плохо, как в прошлом году. После наступления 2018 "Арсеналу" пришлось ждать последней игры сезона, чтобы, наконец, взять все три очка на выезде, обыграв "Хаддерсфилд". В 2019 "Хаддерсфилд" уже обыгран, но это по-прежнему единственная выездная победа "канониров" после праздничного периода. В среднем за сезон, "Арсенал" выигрывает на выезде только один из трех матчей. Конечно, с такими раскладами поражение команды Унаи Эмери на поле "Эвертона" вообще не стало сюрпризом.



"Арсенал" перекрывает эту проблему домашними успехами, благодаря чему сохраняет шансы на попадание в первую четверку. Но прибавлять на выезде придется, потому что из шести оставшихся встреч "Арсенал" сыграет вдали от дома четыре. А три соперника из этих четырех будут очень напоминать "Эвертон". "Лестер", "Вулверхэмптон" и "Уотфорд" — другие претенденты на седьмое место, которые обладают ресурсом для того, чтобы не просто победить, а загонять "Арсенал" так, как это было в воскресенье.



Азар может вывести "Челси" в Лигу Чемпионов (и уйти)



В начале уикенда испанская Marca сообщила, что трансфер Эдена Азара в мадридский "Реал" почти неизбежен после нескольких лет спекуляций на эту тему. На отношении Эдена это в негативном смысле не сказалось: уже в понедельник он дал понять, насколько сложно "Челси" может быть без него в будущем.



Если бы негатива вокруг команды Маурицио Сарри в этом сезоне было меньше, Эден Азар был бы очевидным фаворитом на награду Игроку Года. С "Вест Хэм" он выдал фантастический матч и показал уровень индивидуального влияния на игру, которого нет у любого другого игрока Премьер-Лиги. Потрясающий гол в первом тайме, "обычный" гол после перерыва и еще несколько созданных моментов — Азар был в огне. Эта его игра внезапно вывела проблемную команду на третье место в таблице, пусть "Челси" и сыграл на матч больше. Имея 16 голов и 12 ассистов, бельгиец выглядит тем, кто способен в свой последний сезон на "Стэмфорд Бридж" вывести команду в Лигу Чемпионов. Более того, его показатели в нынешнем сезоне превосходят то, что было у Азара в годы, когда "Челси" выигрывал чемпионский титул — и теперь потеря Эдена будет еще более ощутимой.



Иван Громиков специально для FAPL.ru