Азар вывел "Челси" на третье место в Премьер-Лиге
Дубль Эдена Азара позволил "Челси" одержать победу 2:0 над "Вест Хэмом" и выйти на третью позицию в Премьер-Лиге.
На этот матч главный тренер "синих" Маурицио Сарри вернул в старт Антонио Рюдигера и Гонсало Игуаина, которые заменили Андреса Кристенсена и Оливье Жиру. 18-летний Каллум Хадсон-Одои сохранил свое место в команде.
У "молотобойцев" произошло сразу пять перестановок в составе. Свой шанс получили Райан Фредерикс, Фабиан Бальбуэна, Марк Нобл, Фелипе Андерсон и Хавьер Эрнандес.
В начале этого матча "Челси" демонстрировал свойственный себе для последнего времени футбол — со значительным перевесом по владению мячом, но с практически полным отсутствием ударов и опасных моментов.
Тем не менее, на 24-й минуте индивидуальное мастерство Эдена Азара позволило хозяевам открыть счет. Бельгийский плеймейкер подхватил мяч в глубине поля, совершил слаломный проход по центру через половину команды соперника до вратарской площади и поразил цель — 1:0.
Гол преобразил игру. В действиях "синих" появилась острота, и "Вест Хэму" весьма повезло не пропустить еще раз до перерыва. Пару отличных моментов, включая попадание в штангу с близкого расстояния, имел Игуаин, также мог отличиться Хадсон-Одои, а Азар претендовал на пенальти.
Во втором тайме благодаря "молотобойцам" игра стали более веселой. Гости активизировались, принялись атаковать и одновременно рисковать. Обе команды выходили на ударные позиции, но либо мазали сами, либо не могли пробить голкиперов.
Когда уже шла последняя минута основного времени, "Челси" все-таки прикончил интригу. Азар принял мяч в штрафной при попустительстве защитников "Вест Хэма" и пробил мимо голкипера — 2:0.
"Челси" одержал важную победу и поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" был не так уж плох во втором тайме и имел свои моменты, однако "молотобойцам" не хватило мастерства, которое есть Азара.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
08.04.2019 23:50
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Последние комментарии:
Жуткий топарь.
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Жаль, если Премьер лига потеряет Азара, а взамен придёт какой-то Пулисик. Пусть бельгиец с каждым новым сезоном и выдаёт топовые матчи всё реже и реже, но безусловно знаковая фигура для всей АПЛ. В Ла Лиге ещё пропылит пару, а то и тройку, сезонов, возможно с большей стабильностью.
(ответить)
Тупо команда 2х игроков(Азар, Канте). Потеря одного из них это сразу минус челси, но самый фейл купить пулишича который вообще не играет за боруссию... Просто не верю что Азара заменят, он чисто дает движение в игре
(ответить)
Очередного ручного пса заимеет Челси в воскресение. Хэндо? Вайлдн? Или Милнер?
(ответить)
"Вест Хэм" был не так уж плох во втором тайме и имел свои моменты, однако "молотобойцам" не хватило мастерства, которое есть Азара.
Источник: http://fapl.ru/posts/69951/?c=1
Михуйло хотел сказать, что чолче без озара ожидаемо равен ВХ + Азар когда шанс появился свалить к реалу, опять начал норм играть.
Ладно, сегодня была четкий английский футбол, за забегами, диагоналями, борьбой, игра была динамичная, все действовали резко с обеих сторон, как минимум в первом тайме, второй не смотрел.
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Первый гол Азара был великолепен.
(ответить)
Ливер ждешь папу концовки сезона)
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Назовите мне пожалуйста похожие голы Солоха, которые Азар забил сегодня. Или как на Энфилде в кубке. Или как аснлу 2 года назад на СБ. Жду.
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ну шо там, грядет 2-е лишение чемпионства лузерки)))) Азарчик будет выгуливать хуендерсона))
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Зиданодрочеры, посмотрели на игрока за 200 лямов?
Наконец-то на своём законном месте (по ненышним реалиям).
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Готов признать, Азар - топарь лютый... ВУАХАХАХАХААХАХАХА
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08.04.2019 11:24 #
bezviz
Азару почти 30, ахаха продавайте)) реал пошел по пи3де кароч)
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Источник: http://fapl.ru/posts/69930/?c=1#c6857176
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Если куры вывалятся по итогу из четвёрки, это будет фейлище.
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Как же горят колбасные!))
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Ну что за топарь жуткий ....
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норм разминка перед воскресной ебалочкой с зеропулем
подливеры, готовьте свое пукало, азар едет на энфилд
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Азар решил насладиться последними матчами за Челси. Билет в Мадрид уже взят.
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1й после бога.
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Позорный отскок шестьнольси.
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ожидаемо Назар сделал разницу, убираем последнего и челсей превращается в ВХ
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