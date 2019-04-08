Азар вывел "Челси" на третье место в Премьер-Лиге

Дубль Эдена Азара позволил "Челси" одержать победу 2:0 над "Вест Хэмом" и выйти на третью позицию в Премьер-Лиге.

На этот матч главный тренер "синих" Маурицио Сарри вернул в старт Антонио Рюдигера и Гонсало Игуаина, которые заменили Андреса Кристенсена и Оливье Жиру. 18-летний Каллум Хадсон-Одои сохранил свое место в команде.



У "молотобойцев" произошло сразу пять перестановок в составе. Свой шанс получили Райан Фредерикс, Фабиан Бальбуэна, Марк Нобл, Фелипе Андерсон и Хавьер Эрнандес.



В начале этого матча "Челси" демонстрировал свойственный себе для последнего времени футбол — со значительным перевесом по владению мячом, но с практически полным отсутствием ударов и опасных моментов.



Тем не менее, на 24-й минуте индивидуальное мастерство Эдена Азара позволило хозяевам открыть счет. Бельгийский плеймейкер подхватил мяч в глубине поля, совершил слаломный проход по центру через половину команды соперника до вратарской площади и поразил цель — 1:0.



Гол преобразил игру. В действиях "синих" появилась острота, и "Вест Хэму" весьма повезло не пропустить еще раз до перерыва. Пару отличных моментов, включая попадание в штангу с близкого расстояния, имел Игуаин, также мог отличиться Хадсон-Одои, а Азар претендовал на пенальти.



Во втором тайме благодаря "молотобойцам" игра стали более веселой. Гости активизировались, принялись атаковать и одновременно рисковать. Обе команды выходили на ударные позиции, но либо мазали сами, либо не могли пробить голкиперов.



Когда уже шла последняя минута основного времени, "Челси" все-таки прикончил интригу. Азар принял мяч в штрафной при попустительстве защитников "Вест Хэма" и пробил мимо голкипера — 2:0.



"Челси" одержал важную победу и поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" был не так уж плох во втором тайме и имел свои моменты, однако "молотобойцам" не хватило мастерства, которое есть Азара.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче