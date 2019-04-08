Азар вывел "Челси" на третье место в Премьер-Лиге

Эден Азар Дубль Эдена Азара позволил "Челси" одержать победу 2:0 над "Вест Хэмом" и выйти на третью позицию в Премьер-Лиге.

На этот матч главный тренер "синих" Маурицио Сарри вернул в старт Антонио Рюдигера и Гонсало Игуаина, которые заменили Андреса Кристенсена и Оливье Жиру. 18-летний Каллум Хадсон-Одои сохранил свое место в команде.

У "молотобойцев" произошло сразу пять перестановок в составе. Свой шанс получили Райан Фредерикс, Фабиан Бальбуэна, Марк Нобл, Фелипе Андерсон и Хавьер Эрнандес.

В начале этого матча "Челси" демонстрировал свойственный себе для последнего времени футбол — со значительным перевесом по владению мячом, но с практически полным отсутствием ударов и опасных моментов.

Тем не менее, на 24-й минуте индивидуальное мастерство Эдена Азара позволило хозяевам открыть счет. Бельгийский плеймейкер подхватил мяч в глубине поля, совершил слаломный проход по центру через половину команды соперника до вратарской площади и поразил цель — 1:0.

Гол преобразил игру. В действиях "синих" появилась острота, и "Вест Хэму" весьма повезло не пропустить еще раз до перерыва. Пару отличных моментов, включая попадание в штангу с близкого расстояния, имел Игуаин, также мог отличиться Хадсон-Одои, а Азар претендовал на пенальти.

Во втором тайме благодаря "молотобойцам" игра стали более веселой. Гости активизировались, принялись атаковать и одновременно рисковать. Обе команды выходили на ударные позиции, но либо мазали сами, либо не могли пробить голкиперов.

Когда уже шла последняя минута основного времени, "Челси" все-таки прикончил интригу. Азар принял мяч в штрафной при попустительстве защитников "Вест Хэма" и пробил мимо голкипера — 2:0.

"Челси" одержал важную победу и поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" был не так уж плох во втором тайме и имел свои моменты, однако "молотобойцам" не хватило мастерства, которое есть Азара.

"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 23:50

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Последние комментарии:




  1. j-silver 09.04.2019 00:46 # j-silver
    Жуткий топарь.

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  2. sausage 09.04.2019 00:37 # sausage
    Жаль, если Премьер лига потеряет Азара, а взамен придёт какой-то Пулисик. Пусть бельгиец с каждым новым сезоном и выдаёт топовые матчи всё реже и реже, но безусловно знаковая фигура для всей АПЛ. В Ла Лиге ещё пропылит пару, а то и тройку, сезонов, возможно с большей стабильностью.

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  3. awesome-arsenal 09.04.2019 00:20 # awesome-arsenal
    Тупо команда 2х игроков(Азар, Канте). Потеря одного из них это сразу минус челси, но самый фейл купить пулишича который вообще не играет за боруссию... Просто не верю что Азара заменят, он чисто дает движение в игре

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  4. sellman 09.04.2019 00:03 # sellman
    Очередного ручного пса заимеет Челси в воскресение. Хэндо? Вайлдн? Или Милнер?

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  5. lexa-arsenal 09.04.2019 00:01 # lexa-arsenal
    "Вест Хэм" был не так уж плох во втором тайме и имел свои моменты, однако "молотобойцам" не хватило мастерства, которое есть Азара.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69951/?c=1

    Михуйло хотел сказать, что чолче без озара ожидаемо равен ВХ + Азар когда шанс появился свалить к реалу, опять начал норм играть.
    Ладно, сегодня была четкий английский футбол, за забегами, диагоналями, борьбой, игра была динамичная, все действовали резко с обеих сторон, как минимум в первом тайме, второй не смотрел.

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  6. gerrard08 09.04.2019 00:01 # gerrard08
    Первый гол Азара был великолепен.

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  7. intellect 09.04.2019 00:00 # intellect
    Ливер ждешь папу концовки сезона)

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  8. blackbirdofk 08.04.2019 23:59 # blackbirdofk
    Назовите мне пожалуйста похожие голы Солоха, которые Азар забил сегодня. Или как на Энфилде в кубке. Или как аснлу 2 года назад на СБ. Жду.

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  9. bezviz 08.04.2019 23:58 # bezviz
    ну шо там, грядет 2-е лишение чемпионства лузерки)))) Азарчик будет выгуливать хуендерсона))

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  10. ganinilyha 08.04.2019 23:58 # ganinilyha
    Зиданодрочеры, посмотрели на игрока за 200 лямов?
    Наконец-то на своём законном месте (по ненышним реалиям).

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  11. only--liverpool 08.04.2019 23:58 # only--liverpool
    Готов признать, Азар - топарь лютый... ВУАХАХАХАХААХАХАХА

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  12. narcot 08.04.2019 23:57 # narcot
    08.04.2019 11:24 #
    bezviz

    Азару почти 30, ахаха продавайте)) реал пошел по пи3де кароч)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/69930/?c=1#c6857176

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  13. lampard78 08.04.2019 23:57 # lampard78
    Если куры вывалятся по итогу из четвёрки, это будет фейлище.

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  14. admet 08.04.2019 23:57 # admet
    Как же горят колбасные!))

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  15. chelsealondon 08.04.2019 23:56 # chelsealondon
    Ну что за топарь жуткий ....

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  16. thegodfather 08.04.2019 23:56 # thegodfather
    норм разминка перед воскресной ебалочкой с зеропулем

    подливеры, готовьте свое пукало, азар едет на энфилд

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  17. brown-ale 08.04.2019 23:55 # brown-ale
    Азар решил насладиться последними матчами за Челси. Билет в Мадрид уже взят.

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  18. ry-l 08.04.2019 23:55 # ry-l
    1й после бога.

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  19. slash-lfc 08.04.2019 23:55 # slash-lfc
    Позорный отскок шестьнольси.

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  20. reams 08.04.2019 23:55 # reams
    ожидаемо Назар сделал разницу, убираем последнего и челсей превращается в ВХ

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