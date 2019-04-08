Стерлинг: "Я черный, и я горжусь этим"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что гордится своим цветом кожи.

Ранее в этом сезоне Стерлинг буквально стал символом борьбы с дискриминацией в футболе. Рахим был оскорблен на расовой почве болельщиком "Челси" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", на что отреагировал эмоциональным заявлением, обвинив прессу в раздувании расизма.



С тех пор 24-летний англичанин еще неоднократно высказывался по поводу проблемы расизма, а на прошлой неделе был признан Спортсменом Года на церемонии вручения наград Британского этнического разнообразия.



Перед матчем Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" Стерлинг заявил, что никогда не пытался стать символом этой борьбы, а также высказался против того, чтобы футболисты уходили с поля в случае проявлений расизма.



"Не думаю, что я пытаюсь что-либо изменить или что-либо меняю. Я просто высказываю свое мнение, в отличие от некоторых других людей, которые стесняются это делать".



"Если я чувствую, что что-либо не в порядке, я хочу говорить об этом. Я хочу, чтобы люди увидели проблему с моей точки зрения. Думаю, это лучший способ. Чем больше игроков будут высказываться, тем лучше".



"Лично я против того, чтобы игроки уходили с поля в случае проявлений расизма. Они лишь пытаются расстроить тебя, и если ты выиграешь матч или забьешь гол, им будет больнее, чем если ты уйдешь с поля".



"Когда я рос, моя мама всегда говорила мне, что я чудесный черный ребенок, и я знаю это. Поэтому, когда говорят о моем цвете кожи, это никакая не новость для меня. Я знаю, что я черный. Я счастлив этим, и я горжусь этим".



"Я всегда уверен в себе, но в то же время эти оскорбления не могут быть нормой. Некоторые люди могут поддаться их влиянию. Когда я рос, моя мама всегда говорила мне любить себя таким, какой я есть", — цитирует Стерлинга Sky Sports.