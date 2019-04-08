Стерлинг: "Я черный, и я горжусь этим"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что гордится своим цветом кожи.

Ранее в этом сезоне Стерлинг буквально стал символом борьбы с дискриминацией в футболе. Рахим был оскорблен на расовой почве болельщиком "Челси" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", на что отреагировал эмоциональным заявлением, обвинив прессу в раздувании расизма.

С тех пор 24-летний англичанин еще неоднократно высказывался по поводу проблемы расизма, а на прошлой неделе был признан Спортсменом Года на церемонии вручения наград Британского этнического разнообразия.

Перед матчем Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" Стерлинг заявил, что никогда не пытался стать символом этой борьбы, а также высказался против того, чтобы футболисты уходили с поля в случае проявлений расизма.

"Не думаю, что я пытаюсь что-либо изменить или что-либо меняю. Я просто высказываю свое мнение, в отличие от некоторых других людей, которые стесняются это делать".

"Если я чувствую, что что-либо не в порядке, я хочу говорить об этом. Я хочу, чтобы люди увидели проблему с моей точки зрения. Думаю, это лучший способ. Чем больше игроков будут высказываться, тем лучше".

"Лично я против того, чтобы игроки уходили с поля в случае проявлений расизма. Они лишь пытаются расстроить тебя, и если ты выиграешь матч или забьешь гол, им будет больнее, чем если ты уйдешь с поля".

"Когда я рос, моя мама всегда говорила мне, что я чудесный черный ребенок, и я знаю это. Поэтому, когда говорят о моем цвете кожи, это никакая не новость для меня. Я знаю, что я черный. Я счастлив этим, и я горжусь этим".

"Я всегда уверен в себе, но в то же время эти оскорбления не могут быть нормой. Некоторые люди могут поддаться их влиянию. Когда я рос, моя мама всегда говорила мне любить себя таким, какой я есть", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, расизм, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. m1x3r 08.04.2019 23:16 # m1x3r
    Что этот нигер себе позволяет?

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  2. ganinilyha 08.04.2019 23:10 # ganinilyha
    Я белый и я горжусь этим

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  3. mancunia-planet 08.04.2019 23:07 # mancunia-planet
    Майкл Джексон

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  4. l-freeman 08.04.2019 23:06 # l-freeman
    Скоро белому мужику традиционной ориентации будет разрешено ездить в автобусах только в задней части, ходить только в специальные кинотеатры для белых и запретят голосовать

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