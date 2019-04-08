Гвардиола: "Тоттенхэм" — это не только Харри Кейн"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не считает "Тоттенхэм" командой одного игрока.

В 2017 году Гвардиола однажды нарек своего соперника по 1/4 финала Лиги Чемпионов "командой Харри Кейна", вызвав неподдельное возмущение Маурисио Почеттино и впоследствии признав свою неправоту.



Накануне матча на новом 62-тысячном стадионе "Тоттенхэма" Гвардиола заверил, что очень высоко ценит и "шпор", и отдельно Кейна.



"Нет, я не могу назвать их командой одного игрока, иначе Маурисио разозлился бы на меня, а я этого не хочу. Думаю, в то время у нас возникло недопонимание. Я пытался выразить мнение о "Тоттенхэме" в период, когда Кейн забил восемь голов в трех, четырех или пяти матчах. Именно поэтому я так сказал".



"Я знаю, что "Тоттенхэм" — это не только Харри Кейн. Не сейчас, не два года назад или больше. Их клуб силен и обладает большим потенциалом".



"Они хорошо двигаются и открываются, они сильны физически, они хороши в розыгрыше мяча и при стандартах. Они хорошо умеют менять направление игры. Это невероятная команда".



"С момента переезда в Англию я тысячу раз высказывался насчет них, а что касается Харри Кейна, то мы не можем отрицать его важность".



"Он является 9-м номером сборной Англии, он невероятный нападающий, и у него есть все. Он владеет правой ногой и левой, он хорошо двигается, держит мяч и участвует в розыгрыше мяча".



"Он умен, а когда он в штрафной, он способен на все. Он является нападающим современного типа, но, конечно, у "Тоттенхэма" есть не только Харри Кейн. Мы знаем это, даже если люди не верят мне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.