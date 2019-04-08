"Барселона" не смогла позволить себе Погба в 2016 году

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что его клуб хотел помешать переходу полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016, но не смог позволить себе столь затратный трансфер.

Три года назад Погба вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира. Тогда "красные дьяволы" заплатили за француза 89 миллионов фунтов — сумму, которую не смогла позволить себе "Барселона".



"Еще летом 2015, когда Поль Погба играл в Турине, мы просто сказали "Юве" держать нас в курсе, если они однажды решат продать игрока".



"Когда они продавали игрока, то сказали нам, какое предложение мы должны сделать, но в то время мы не могли позволить себе потратить такого рода деньги".



"Поэтому он отправился в "Юнайтед", и он делает их команду лучше, потому что он является одной из главных звезд в мировом футболе прямо сейчас", — сообщил Бартомеу ESPN.