Сульшер хочет воссоздать дух прежнего "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что хочет воссоздать на тренировках своей команды атмосферу по образу триумфального сезона 1998/99.

Позади уже две недели, как Сульшер был утвержден постоянным рулевым "красных дьяволов", заключив контакт на три года. Оле Гуннар с успехом выполнил свою краткосрочную миссию и теперь берется за реализацию более долгосрочных задач.



Естественно, Сульшер поводит параллели со временами, когда он сам выступал за "Юнайтед". Одна из вещей, которую норвежец хочет позаимствовать из той эпохи, касается отношения игроков к тренировкам.



"Мы соперничали друг с другом на тренировках каждый день. У нас были драки и было чувство внутренней справедливости, чего я видел в немногих командах".



"Мы никогда не могли принять, если кто-либо недорабатывал на тренировке. Мы били друг друга и должны были побеждать каждый день. Это проявляло себя в матчах, где мы никогда не сдавались. У нас был невероятный командный дух".



"Я хочу, чтобы и мои игроки подстегивали друг друга и требовали 100-процентной отдачи от каждого в каждый день. Это единственный способ, чтобы становиться лучше, и единственный способ, чтобы побеждать. Тогда у нас было нечто особенное".



"Сейчас здесь другой коллектив, и наш вызов заключается в следующем: можем ли мы сделать этих игроков победителями, коими были мы?" — сообщил Сульшер ESPN.