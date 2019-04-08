Сон ответил Де Брюйне по поводу нового стадиона "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин ответил на резкий комментарий полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне по поводу нового стадиона "шпор".

Перед выездом в Северный Лондон во вторник вечером Де Брюйне выразил недоумение по поводу шумихи вокруг нового стадиона "Тоттенхэма". Кевин заявил, что не видит разницы между новой ареной "шпор" и "Уэмбли".

Однако Сон, автор первого гола на новом 62-тысячном стадионе "Тоттенхэма", считает, что Де Брюйне заблуждается.

"Конечно, атмосфера на стадионе может нам помочь. Возможно, игроки "Сити" этого не понимают, потому что они всегда играют дома".

"Мы же почти два года играли на выезде и были лишены домашнего стадиона. Тем не менее, это были позитивные два года. Нам очень не хватало своего дома, и мы надеемся показать им завтра вечером, что на нашем новом стадионе по-другому, нежели на "Уэмбли".

"Очень важно, что мы обыграли "Кристал Пэлас" в первом матче на новом стадионе. Я не мог в это поверить. Это был невероятный вечер — я забил, мы победили и не пропустили. Все было очень позитивно".

"Важно перенести эту позитивную энергию на завтра. Когда ты мыслишь позитивно, происходят позитивные вещи. Мы просто должны получать удовольствие, сражаться, а в конце матча станет видно", — цитирует Сона Evening Standard.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Сон, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1658

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  1. chr1s8rown 08.04.2019 20:11 # chr1s8rown
    Наемникам не понять .

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  2. dannylucker 08.04.2019 20:08 # dannylucker
    апкекается

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  3. alexomck 08.04.2019 19:18 # alexomck
    норм унизил рыжего:)

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  4. lfcynwa 08.04.2019 19:09 # lfcynwa
    будет эпохальная лажа если шпор порвут на новом стадике
    Вполне в духе тоттенхэма. Хотя не хотелось бы

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  5. stargazer 08.04.2019 19:08 # stargazer
    Да порвите МС и делу край!

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