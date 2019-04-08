Сон ответил Де Брюйне по поводу нового стадиона "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин ответил на резкий комментарий полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне по поводу нового стадиона "шпор".

Перед выездом в Северный Лондон во вторник вечером Де Брюйне выразил недоумение по поводу шумихи вокруг нового стадиона "Тоттенхэма". Кевин заявил, что не видит разницы между новой ареной "шпор" и "Уэмбли".



Однако Сон, автор первого гола на новом 62-тысячном стадионе "Тоттенхэма", считает, что Де Брюйне заблуждается.



"Конечно, атмосфера на стадионе может нам помочь. Возможно, игроки "Сити" этого не понимают, потому что они всегда играют дома".



"Мы же почти два года играли на выезде и были лишены домашнего стадиона. Тем не менее, это были позитивные два года. Нам очень не хватало своего дома, и мы надеемся показать им завтра вечером, что на нашем новом стадионе по-другому, нежели на "Уэмбли".



"Очень важно, что мы обыграли "Кристал Пэлас" в первом матче на новом стадионе. Я не мог в это поверить. Это был невероятный вечер — я забил, мы победили и не пропустили. Все было очень позитивно".



"Важно перенести эту позитивную энергию на завтра. Когда ты мыслишь позитивно, происходят позитивные вещи. Мы просто должны получать удовольствие, сражаться, а в конце матча станет видно", — цитирует Сона Evening Standard.