Гонсало Игуаин хочет остаться в "Челси"

Гонсало Игуаин Нападающий Гонсало Игуаин подтвердил, что хочет остаться в "Челси" на следующий сезон.

Присоединившись к "синим" на правах аренды из "Ювентуса" в январе, пока Игуаин отметился лишь тремя голами — Гонсало огорчил уже вылетевшие из Премьер-Лиги "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".

Игра 31-летнего аргентинца вызывает массу нареканий, а главный тренер "Челси" Маурицио Сарри связал проблемы своего бывшего подопечного по "Наполи" с адаптацией и недостаточной физической формой.

На прошлой неделе Сарри сообщил, что хочет сохранить Игуаина, арендное соглашение по которому предусматривает как опцию по продлению на 12 месяцев, так и опцию выкупа за 15.5 миллионов фунтов. Сам Гонсало был бы рад остаться.

"Я хочу играть как можно лучше, чтобы я смог остаться здесь на следующий сезон. Я пришел сюда, и я хочу быть здесь. Это хороший город, здесь можно хорошо жить, чувствовать себя расслабленно и наслаждаться собой, поэтому я намереваюсь остаться здесь".

"Я счастлив здесь. Всегда приятно попробовать новую лигу, и это мой первый опыт в Премьер-Лиге. Естественно, я все еще в процессе адаптации, но я надеюсь успешно ее пройти, пускай мне и отведено короткое время для этого".

"Попасть в Лигу Чемпионов и, возможно, выиграть Лигу Европы — это лучшее, чего мы еще можем достичь", — цитирует Игуаина BBC.


Метки Игуаин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 18:10

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  1. brown-ale 08.04.2019 18:30 # brown-ale
    Опустошитель Макдональдса.

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  2. only--liverpool 08.04.2019 18:26 # only--liverpool
    Будушая легенда Челси))) гыыыыыыыыыыыыы

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  3. role-playin 08.04.2019 18:22 # role-playin
    На выход, блять. Вместо с сосарри, луизом и ковачичем.

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  4. pistolero-lfc 08.04.2019 18:19 # pistolero-lfc
    Адская голевая машина...

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