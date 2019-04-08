Клопп: "Ливерпуль" в огне"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда находится "в огне" и не испытывает давления на столь важной стадии сезона.
Во вторник вечером "красные" проведут первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Порту", с которым они уверенно разобрались в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала.
Также "Ливерпуль" продолжает отчаянную борьбу с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги. Таким образом, любая осечка может оставить "красных" с пустыми руками в этом сезоне, однако Клоппу комфортно в этой ситуации.
"Чтобы оказаться в том положении, в котором мы сейчас, нужно было выигрывать почти все свои матчи. Так что мы привыкли к этому, и нас не пугает ситуация, когда нам, возможно, потребуется выиграть все свои оставшиеся матчи".
"Мы чувствуем, что это хороший момент для нас. Мы продолжаем борьбу в двух больших соревнованиях, но мы должны использовать свои шансы. Мы еще не достигли предела в своем развитии и хотим украсить историю этого сезона парой приятных вещей".
"Если честно, мы в огне. Это видно даже на тренировках. Наши дела идут действительно хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.
08.04.2019 18:00
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Последние комментарии:
Клоп, лузерпуль в говне!
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Ливерпуль в гонке может он хотел сказать ?
в огне могут быть только полыхающие пердаки сосовзеров после проеба лфц преимущества в 15 очков
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fire in the hole!!!
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Лукавит, каждый матч проходит под большим напряжением, это очень заметно. Уверенности меньше чем воли и характера, но за это мы и любим Ливерпуль.
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Может в Говне?
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Liverpool is on fire!
C'mon K P A C U B O!
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