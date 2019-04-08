Клопп: "Ливерпуль" в огне"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда находится "в огне" и не испытывает давления на столь важной стадии сезона.

Во вторник вечером "красные" проведут первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Порту", с которым они уверенно разобрались в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала.

Также "Ливерпуль" продолжает отчаянную борьбу с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги. Таким образом, любая осечка может оставить "красных" с пустыми руками в этом сезоне, однако Клоппу комфортно в этой ситуации.

"Чтобы оказаться в том положении, в котором мы сейчас, нужно было выигрывать почти все свои матчи. Так что мы привыкли к этому, и нас не пугает ситуация, когда нам, возможно, потребуется выиграть все свои оставшиеся матчи".

"Мы чувствуем, что это хороший момент для нас. Мы продолжаем борьбу в двух больших соревнованиях, но мы должны использовать свои шансы. Мы еще не достигли предела в своем развитии и хотим украсить историю этого сезона парой приятных вещей".

"Если честно, мы в огне. Это видно даже на тренировках. Наши дела идут действительно хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 08.04.2019 18:33 # mancityman
    Клоп, лузерпуль в говне!

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  2. reams 08.04.2019 18:15 # reams
    Ливерпуль в гонке может он хотел сказать ?
    в огне могут быть только полыхающие пердаки сосовзеров после проеба лфц преимущества в 15 очков

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  3. pistolero-lfc 08.04.2019 18:06 # pistolero-lfc
    fire in the hole!!!

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  4. mrsimph 08.04.2019 18:04 # mrsimph
    Лукавит, каждый матч проходит под большим напряжением, это очень заметно. Уверенности меньше чем воли и характера, но за это мы и любим Ливерпуль.

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  5. silva77 08.04.2019 18:03 # silva77
    Может в Говне?

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  6. electric 08.04.2019 18:01 # electric
    Liverpool is on fire!
    C'mon K P A C U B O!

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