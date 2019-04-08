Клопп: "Ливерпуль" в огне"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда находится "в огне" и не испытывает давления на столь важной стадии сезона.

Во вторник вечером "красные" проведут первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Порту", с которым они уверенно разобрались в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала.



Также "Ливерпуль" продолжает отчаянную борьбу с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги. Таким образом, любая осечка может оставить "красных" с пустыми руками в этом сезоне, однако Клоппу комфортно в этой ситуации.



"Чтобы оказаться в том положении, в котором мы сейчас, нужно было выигрывать почти все свои матчи. Так что мы привыкли к этому, и нас не пугает ситуация, когда нам, возможно, потребуется выиграть все свои оставшиеся матчи".



"Мы чувствуем, что это хороший момент для нас. Мы продолжаем борьбу в двух больших соревнованиях, но мы должны использовать свои шансы. Мы еще не достигли предела в своем развитии и хотим украсить историю этого сезона парой приятных вещей".



"Если честно, мы в огне. Это видно даже на тренировках. Наши дела идут действительно хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.