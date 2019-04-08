Почеттино: "Один из важнейших матчей в моей жизни"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" одним из важнейших в своей карьере, а также оценил шансы "горожан" на покер.

Во вторник вечером 62-тысячный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" примет свой второй официальный матч в истории и одновременно первый в рамках Лиги Чемпионов.



Это будет особенное событие для Почеттино, который надеется отметить его победой и приблизиться к выходу в полуфинал, заодно нарушив мечты "Сити" о покере.



"Да, это будет один из самых важных матчей в моей жизни. То, что мы участвуем в четвертьфинале, само по себе является бонусом, но мы постараемся победить их. Наша цель — выйти в полуфинал, но это будет тяжело, потому что у "Манчестер Сити" очень хорошая команда, и мы уважаем их".



"В последние годы "Манчестер Сити" создавал команду, чтобы постараться выиграть все. У них очень хороший состав и один из лучших тренеров в мире. Если какая-либо команда и может сделать покер, то это "Манчестер Сити".



"Мы хотим начать завтрашний матч, играя в очень агрессивный футбол и пытаясь доминировать над соперником. У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу".



"Это наш второй матч на новом стадионе и первый в Лиге Чемпионов, поэтому мы надеемся, что атмосфера будет удивительной для нас и тяжелой для соперника".



"В теории, подготовить стратегию к матчу легко. Проблема ее реализовать. Это будет не товарищеский матч, и большие команды любят такие матчи".



Мы должны не уступить им в желании. Мы не можем соревноваться с ними в таланте, но это будет матч 11 на 11, и я надеюсь, моя команда превзойдет их", — цитирует Почеттино Sky Sports.