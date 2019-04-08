Хуан Мата отказался обсуждать свое будущее
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что в данный момент не хочет обсуждать свое будущее.
В данный момент "красные дьяволы" работают над новым контрактом с Матой, чьей действующее соглашение истекает в конце сезона. Согласно слухам, заполучить Хуана свободным агентом жаждет "Барселона", соперник "Юнайтед" по 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Сам 30-летний испанец предпочитает хранить молчание насчет своего будущего. Мата сосредоточен исключительно на завершении сезона.
"Не думаю, что сейчас правильный момент говорить о моем будущем. Потому что я ставлю интересы команды выше собственных, и то, с чем нам приходится иметь дело прямо сейчас, достаточно важно, чтобы полностью сосредоточиться".
"Насчет моего будущего и моих партнеров по команде ходят кок-какие слухи, поэтому я не собираюсь плодить еще больше вопросов или комментариев".
"Я предпочитаю сосредоточиться на команде, и впереди у нас важная неделя, на которой мы сыграем против "Барселоны". Только это имеет значение. Уверен, наши болельщики хотят, чтобы мы думали только о "Барселоне", потому что все мы хотим их победить".
"Кроме того, я не хочу подливать масла в огонь, потому что в последние недели спекуляций и так много", — сообщил Мата Manchester Evening News.
08.04.2019 16:00
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Мата после перехода в ЭМЮ стал помоешным, впрочем как и многие другие игроки.
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Все понятно. Смысла нет оставаться, сгниет на лавке в холодном Манчестере.
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Мата как клей
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Отличный игрок, пусть в Барсе поиграет в свое удовольствие после этого лета, заодно и ЛаЛигу возьмет.
Пенсы - 3,14доры что отпустили тогда. И к манкам он попал жуть как невовремя, команду нереально штормило. Ему 30, но есть ощущение недосказанности какое-то, хотя может это только мое восприятие.
Мог бы изи стать легендой клуба(тех же пенсов), а-ля Д.Сильва, эх
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В целом, хороший игрок. А если уйдёт, то для мю это не будет трагедией
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