Хуан Мата отказался обсуждать свое будущее

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что в данный момент не хочет обсуждать свое будущее.

В данный момент "красные дьяволы" работают над новым контрактом с Матой, чьей действующее соглашение истекает в конце сезона. Согласно слухам, заполучить Хуана свободным агентом жаждет "Барселона", соперник "Юнайтед" по 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Сам 30-летний испанец предпочитает хранить молчание насчет своего будущего. Мата сосредоточен исключительно на завершении сезона.



"Не думаю, что сейчас правильный момент говорить о моем будущем. Потому что я ставлю интересы команды выше собственных, и то, с чем нам приходится иметь дело прямо сейчас, достаточно важно, чтобы полностью сосредоточиться".



"Насчет моего будущего и моих партнеров по команде ходят кок-какие слухи, поэтому я не собираюсь плодить еще больше вопросов или комментариев".



"Я предпочитаю сосредоточиться на команде, и впереди у нас важная неделя, на которой мы сыграем против "Барселоны". Только это имеет значение. Уверен, наши болельщики хотят, чтобы мы думали только о "Барселоне", потому что все мы хотим их победить".



"Кроме того, я не хочу подливать масла в огонь, потому что в последние недели спекуляций и так много", — сообщил Мата Manchester Evening News.