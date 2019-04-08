Хуан Мата отказался обсуждать свое будущее

Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что в данный момент не хочет обсуждать свое будущее.

В данный момент "красные дьяволы" работают над новым контрактом с Матой, чьей действующее соглашение истекает в конце сезона. Согласно слухам, заполучить Хуана свободным агентом жаждет "Барселона", соперник "Юнайтед" по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Сам 30-летний испанец предпочитает хранить молчание насчет своего будущего. Мата сосредоточен исключительно на завершении сезона.

"Не думаю, что сейчас правильный момент говорить о моем будущем. Потому что я ставлю интересы команды выше собственных, и то, с чем нам приходится иметь дело прямо сейчас, достаточно важно, чтобы полностью сосредоточиться".

"Насчет моего будущего и моих партнеров по команде ходят кок-какие слухи, поэтому я не собираюсь плодить еще больше вопросов или комментариев".

"Я предпочитаю сосредоточиться на команде, и впереди у нас важная неделя, на которой мы сыграем против "Барселоны". Только это имеет значение. Уверен, наши болельщики хотят, чтобы мы думали только о "Барселоне", потому что все мы хотим их победить".

"Кроме того, я не хочу подливать масла в огонь, потому что в последние недели спекуляций и так много", — сообщил Мата Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. rayan 08.04.2019 16:55 # rayan
    Мата после перехода в ЭМЮ стал помоешным, впрочем как и многие другие игроки.

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  2. brown-ale 08.04.2019 16:39 # brown-ale
    Все понятно. Смысла нет оставаться, сгниет на лавке в холодном Манчестере.

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  3. dred 08.04.2019 16:32 # dred
    Мата как клей

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  4. lfcynwa 08.04.2019 16:21 # lfcynwa
    Отличный игрок, пусть в Барсе поиграет в свое удовольствие после этого лета, заодно и ЛаЛигу возьмет.
    Пенсы - 3,14доры что отпустили тогда. И к манкам он попал жуть как невовремя, команду нереально штормило. Ему 30, но есть ощущение недосказанности какое-то, хотя может это только мое восприятие.

    Мог бы изи стать легендой клуба(тех же пенсов), а-ля Д.Сильва, эх

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  5. lambert757 08.04.2019 16:16 # lambert757
    В целом, хороший игрок. А если уйдёт, то для мю это не будет трагедией

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