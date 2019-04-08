Энди Кэрролл перенес операцию на лодыжке

Операция на лодыжке досрочно завершила этот сезон для Энди Кэрролла, а с сезоном, вероятно, и карьеру нападающего в "Вест Хэме".

Весь этот сезон 30-летний англичанин сражался с проблемами, связанными с лодыжкой, сыграв только 14 матчей во всех соревнованиях и забив единственный гол.



Из-за различных осложнений у Кэрролла не осталось иного выбора, кроме как лечь под нож хирурга. Энди уже перенес процедуру и в остатке сезона точно не сыграет, сообщает Sky Sports.



Отметим, что контракт Кэрролла с "молотобойцами" истекает как раз в конце сезона. В начале января Энди признал, что сражается за свое будущее в клубе, но с тех пор лишь дважды провел на поле более 45 минут.



Естественно, операция на лодыжке не поможет экс-игроку "Ньюкасла" и "Ливерпуля" получить новый контракт.