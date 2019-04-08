34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 8 апреля поединком "Челси" и "Вест Хэма" продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция
Ситуация в Премьер-Лиге бывает очень переменчива, и пример "Челси" это наглядно демонстрирует. Еще недавно "синие" занимали шестое место и выглядели аутсайдером борьбы за попадание в топ-4, учитывая свою невыразительную игру. Однако, обыграв "Кардифф" и "Брайтон", теперь подопечные Маурицио Сарри могут вскочить на третью строчку, если одержат третью победу подряд.
"Вест Хэм" болтается на стыке верхней и нижней половин таблицы, и в первую очередь это обусловлено провальной выездной формой. В этом календарном году "молотобойцы" еще не побеждали за пределами своего стадиона в Премьер-Лиге, причем пять из шести гостевых матчей завершились для них поражениями.
На "Стэмфорд Бридж" "Челси" не проигрывает "Вест Хэму" уже 12 матчей чемпионата кряду — с сентября 2002. Однако "молотобойцы" имеют возможность впервые за 19 лет выдать серию из четырех встреч с "синими" без поражений.
Вингер Каллум Хадсон-Одои проявил себя с лучшей стороны против "Брайтона" посреди прошлой недели и может сохранить место в старте "Челси". Маркос Алонсо и Педро травмированы.
Свой первый матч с середины марта может сыграть вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон, залечивший свою лодыжку. Также поправились Райан Фредерикс и Самир Насри.
08.04.2019 14:35
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Если на бенче будут и Лофтус, и КХО, сосари пидар офишиали
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Изи победа молотков 2-0
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Земля пухом Валере-революционеру
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Ребят, как там хохол Валерка? Жив ещё? Вроде какую-то бабу говорил, что нашёл. Но вроде оказалось, что это Толян(jesus33) оказался.
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если Хазард травмируется, в остатке сезона, просидит в лазарете до осени, зимой свалит в условный Юве за 20ку:)
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Ара почем арбузы нынче в москве
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Матч по сути равных команд, по составу дак точно, но Назар напоследок ещё попылит немножко
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Уверенная победа гостей на классе.
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