34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 8 апреля поединком "Челси" и "Вест Хэма" продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция



Ситуация в Премьер-Лиге бывает очень переменчива, и пример "Челси" это наглядно демонстрирует. Еще недавно "синие" занимали шестое место и выглядели аутсайдером борьбы за попадание в топ-4, учитывая свою невыразительную игру. Однако, обыграв "Кардифф" и "Брайтон", теперь подопечные Маурицио Сарри могут вскочить на третью строчку, если одержат третью победу подряд.



"Вест Хэм" болтается на стыке верхней и нижней половин таблицы, и в первую очередь это обусловлено провальной выездной формой. В этом календарном году "молотобойцы" еще не побеждали за пределами своего стадиона в Премьер-Лиге, причем пять из шести гостевых матчей завершились для них поражениями.



На "Стэмфорд Бридж" "Челси" не проигрывает "Вест Хэму" уже 12 матчей чемпионата кряду — с сентября 2002. Однако "молотобойцы" имеют возможность впервые за 19 лет выдать серию из четырех встреч с "синими" без поражений.



Вингер Каллум Хадсон-Одои проявил себя с лучшей стороны против "Брайтона" посреди прошлой недели и может сохранить место в старте "Челси". Маркос Алонсо и Педро травмированы.



Свой первый матч с середины марта может сыграть вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон, залечивший свою лодыжку. Также поправились Райан Фредерикс и Самир Насри.