34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Оливье Жиру и Лукаш Фабиански В понедельник 8 апреля поединком "Челси" и "Вест Хэма" продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция

Ситуация в Премьер-Лиге бывает очень переменчива, и пример "Челси" это наглядно демонстрирует. Еще недавно "синие" занимали шестое место и выглядели аутсайдером борьбы за попадание в топ-4, учитывая свою невыразительную игру. Однако, обыграв "Кардифф" и "Брайтон", теперь подопечные Маурицио Сарри могут вскочить на третью строчку, если одержат третью победу подряд.

"Вест Хэм" болтается на стыке верхней и нижней половин таблицы, и в первую очередь это обусловлено провальной выездной формой. В этом календарном году "молотобойцы" еще не побеждали за пределами своего стадиона в Премьер-Лиге, причем пять из шести гостевых матчей завершились для них поражениями.

На "Стэмфорд Бридж" "Челси" не проигрывает "Вест Хэму" уже 12 матчей чемпионата кряду — с сентября 2002. Однако "молотобойцы" имеют возможность впервые за 19 лет выдать серию из четырех встреч с "синими" без поражений.

Вингер Каллум Хадсон-Одои проявил себя с лучшей стороны против "Брайтона" посреди прошлой недели и может сохранить место в старте "Челси". Маркос Алонсо и Педро травмированы.

Свой первый матч с середины марта может сыграть вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон, залечивший свою лодыжку. Также поправились Райан Фредерикс и Самир Насри.


Метки анонс тура, Вест Хэм, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 14:35

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  1. hozyain 08.04.2019 15:13 # hozyain
    Если на бенче будут и Лофтус, и КХО, сосари пидар офишиали

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  2. master-fakaster 08.04.2019 14:58 # master-fakaster
    Изи победа молотков 2-0

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  3. lexa-arsenal 08.04.2019 14:56 # lexa-arsenal
    Земля пухом Валере-революционеру

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  4. mata-hazard 08.04.2019 14:52 # mata-hazard
    Ребят, как там хохол Валерка? Жив ещё? Вроде какую-то бабу говорил, что нашёл. Но вроде оказалось, что это Толян(jesus33) оказался.

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  5. alexomck 08.04.2019 14:50 # alexomck
    если Хазард травмируется, в остатке сезона, просидит в лазарете до осени, зимой свалит в условный Юве за 20ку:)

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  6. quavo 08.04.2019 14:45 # quavo
    Ара почем арбузы нынче в москве

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  7. reams 08.04.2019 14:39 # reams
    Матч по сути равных команд, по составу дак точно, но Назар напоследок ещё попылит немножко

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  8. slash-lfc 08.04.2019 14:39 # slash-lfc
    Уверенная победа гостей на классе.

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