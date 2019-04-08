Зума определится со своим будущим после окончания сезона

Курт Зума Защитник "Эвертона" Курт Зума заявил, что определится со своим будущим после окончания сезона.

Этот сезоне, напомним, Зума проводит у "ирисок" на правах аренды из "Челси". Постепенно Курт закрепился в качестве основного игрока команды Марку Силвы и к настоящему моменту может похвастать 23 выходами в старте и двумя голами.

Прямо сейчас 24-летний француз думает только о том, чтобы помочь "Эвертону" финишировать седьмым в Премьер-Лиге. Лишь после окончания сезона Зума решит, с каким клубом свяжет свое будущее.

"Могу ли я подписать постоянный контракт с "Эвертоном"? Пока не знаю. Нам остается сыграть еще пять матчей, а затем посмотрим. Я очень счастлив здесь. Моей целью было прийти, чтобы играть и совершенствоваться, и я думаю, у меня это получается. Надеюсь, мы очень высоко завершим сезон", — цитирует Зума Sky Sports.


Метки Зума, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 645

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 08.04.2019 15:00 # suddenly
    Если трансферный бан Челси сохраниться, то следующий сезон в Челси будет играть

    (ответить)

  2. ray-black 08.04.2019 14:45 # ray-black
    Вчера был хорош.

    (ответить)

  3. makaku 08.04.2019 14:20 # makaku
    Зума!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: