Зума определится со своим будущим после окончания сезона

Защитник "Эвертона" Курт Зума заявил, что определится со своим будущим после окончания сезона.

Этот сезоне, напомним, Зума проводит у "ирисок" на правах аренды из "Челси". Постепенно Курт закрепился в качестве основного игрока команды Марку Силвы и к настоящему моменту может похвастать 23 выходами в старте и двумя голами.



Прямо сейчас 24-летний француз думает только о том, чтобы помочь "Эвертону" финишировать седьмым в Премьер-Лиге. Лишь после окончания сезона Зума решит, с каким клубом свяжет свое будущее.



"Могу ли я подписать постоянный контракт с "Эвертоном"? Пока не знаю. Нам остается сыграть еще пять матчей, а затем посмотрим. Я очень счастлив здесь. Моей целью было прийти, чтобы играть и совершенствоваться, и я думаю, у меня это получается. Надеюсь, мы очень высоко завершим сезон", — цитирует Зума Sky Sports.