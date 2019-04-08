Гвардиола: "Ливерпуль" выиграет все свои матчи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что "Ливерпуль" выиграет все свои оставшиеся матчи в Премьер-Лиге.

В данный момент именно "Ливерпуль" возглавляет Премьер-Лигу, опережая "Сити" на два очка, однако инициатива в чемпионской гонке по-прежнему принадлежит "горожанам" благодаря матчу в запасе.



"Ливерпуль" выиграл все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге, каждая раз преодолевая трудности, отыгрываясь или забивая в самой концовке. Однако такая демонстрация характера конкурентом не влияет на "Сити".



"Какой эффект это оказывает на нас? Нулевой. Думаю, они чувствуют себя лучше после таких побед, но для нас это ровным счетом ничего не значит".



"Я знаю, что "Ливерпуль" выиграет все свои матчи. Предыдущие результаты не имеют значения. Поэтому, чтобы стать чемпионами, мы должны выиграть все свои матчи", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.