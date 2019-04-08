Сарри недоволен отсутствием гибкости в расписании Премьер-Лиги

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри раскритиковал решение Премьер-Лиги поставить матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" на вечер понедельника.

В понедельник вечером у "синих" будет возможность запрыгнуть на третью строчку в Премьер-Лиге, однако Сарри важно правильно распределить силы, потому что уже в четверг "Челси" играть первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Спарты".



Перед вылетом в Прагу в среду у "Челси" будет всего одна полноценная тренировка, что очень расстраивает Сарри. Маурицио вообще считает, что Премьер-Лиге не хватает гибкости в плане составления расписания.



"Я не понимаю этого решения Премьер-Лиги, потому что мы отправляемся в Прагу как английская команда. Я не понимаю, почему мы должны сыграть здесь в понедельник. Это очень странно".



"Думаю, Премьер-Лига ответила бы, что в Лиге Чемпионов у английских команд тоже только по три дня на подготовку. Однако в нашем случае не было никакой необходимости создавать эту проблему".



"Дело не в том, чтобы помочь именно нам, а чтобы помогать всем своим командам, выступающим в Европе. В Серии А такие команды играют в пятницу. Также команды, играющие свой матч в Лиге Европы на выезде, могут попросить поставить их следующий матч в Серии А на понедельник. Как бы то ни было, нам остается только подстроиться", — цитирует Сарри The Guardian.