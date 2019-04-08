Пеллегрини поддержал нежелание Сарри менять свой стиль

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что его коллега из "Челси" Маурицио Сарри прав, не желая отказываться от своего стиля футбола.

В последние недели Сарри критикуют даже болельщики "Челси" за проявляемое итальянцем упрямство — Маурицио желает играть в свой футбол и никак иначе.



У Пеллегрини существовали похожие проблемы на старте сезона, однако он остался верен своим принципам и заставил команду играть в атакующий футбол, пускай и не всегда стабильно. Поэтому Мануэль советует коллеге не отказываться от Саррибола.



"Когда ты не добиваешься желаемых результатов, становится гораздо сложнее работать. Игроки поверят в твой футбол, если он будет приносить победы".



"Будучи тренером, ты должен выдерживать это давление, а также ты должен продолжать делать то, что делаешь. Это касается работы перед матчем и во время матча, касается способа достижения побед".



"Лично я всегда бываю критичен к себе, когда не выигрываю матчи. Но если ты всегда будешь чувствовать необходимость что-либо поменять, потому что давление слишком велико? Не думаю, что тогда ты сможешь стать тренером топ-уровня".



"Маурицио работает в Англии только первый сезон. Приезжать в Премьер-Лигу не бывает легко, ты должен познакомиться со множеством вещей".



"Возможно, он и есть та причина, почему они играли так хорошо. Сейчас они провели пару неудачных матчей, но от этого нельзя потерять веру во все то, что он делает".



"Он очень хороший тренер. Он демонстрировал это в своей предыдущей команде, поэтому я надеюсь, он завершит сезон с "Челси" на хорошей позиции. Если "Челси" попадет в Лигу Чемпионов, это будет хороший сезон для "Челси" и Маурицио Сарри", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.