"Юнайтед" готов потратить более 200 миллионов фунтов летом

Оле Гуннар Сульшер Боссы "Манчестер Юнайтед" готовы потратить более 200 миллионов фунтов на укрепление состава команды грядущим летом.

После окончания этого сезона "красных дьяволов" будет ждать самое кардинальное обновление состава в эпоху после сэра Алекса Фергюсона, утверждает Evening Standard.

При этом многие изменения напрашиваются сами собой. "Юнайтед" еще в январе попрощался с Маруаном Феллайни. Вероятно, уйдут с "Олд Траффорд" и Антонио Валенсия, Андер Эррера, Хуан Мата.

С назначением Оле Гуннара Сульшера главным тренером фокус "дьяволов" сместился в сторону молодых и талантливых игроков. По информации издания, среди целей "Юнайтед" значатся Аарон Ван-Биссака из "Кристал Пэлас", Деклан Райс из "Вест Хэма" и Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии".

Но в то же время "дьяволы" ощущают потребность в уже состоявшихся игроках и готовы тратить на это деньги. "Юнайтед" хотел бы приобрести Калиду Кулибали из "Наполи" или Рафаэля Варана из "Реала" в центр обороны, Бруну Фернандеша из "Спортинга" или Сауля Ньигеса из "Атлетико" в центр полузащиты.

Вместо того, чтобы распыляться на кучу посредственных игроков, на "Олд Траффорд" предпочитают вложиться в малое количество действительно классных футболистов. В этом отношении "Юнайтед" последует примеру "Ливерпуля", который в январе 2018 заплатил 75 млн. фунтов за Виргила Ван Дейка, или "Баварии", которая недавно выложила более 100 млн. фунтов за Лукаса Эрнандеса и Бежамена Павара.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 09:00

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  1. rj1992 08.04.2019 09:51 # rj1992
    ЕЕЕ Босс, продажа Де хеа + Погбы= 250 млн.
    Купим с продажи последнего ценного актива 5 ноунеймов уровня бисаки райса и др односезонок

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  2. keane16 08.04.2019 09:50 # keane16
    С хуяли так мало? Чтоб снова на 4-6 местах болтаться? 500 сходу и не меньше

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  3. liverpool1892est 08.04.2019 09:24 # liverpool1892est
    Опять "мешкам" впарят пули из говна:)

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  4. alexomck 08.04.2019 09:03 # alexomck
    с продажи Погбы с Де Хеей как раз 200 будет.

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  5. mufc1994 08.04.2019 09:02 # mufc1994
    Ух, чувствуется мощь финансовой машины, именно зарабатывающей, а не живущей засчет богатых папиков с ближнего востока

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