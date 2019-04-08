Де Брюйне: "У каждого есть стадион"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что новый стадион не станет преимуществом для "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Уже завтра 62-тысячный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" примет свой первый матч Лиги Чемпионов в истории. В последнее время игроки "шпор" и их тренер Маурисио Почеттино много говорят, что новая арена придаст импульс команде на остаток сезона, однако Де Брюйне ничего особенного здесь не видит.

"Меня не волнует стадион. Меня волнует команда, против которой нам играть. Каждый говорит о стадионе, словно он какой-то особенный. У каждого есть стадион, у каждого есть болельщики".

"Они будут стремиться к победе, и они, вероятно, будут чуть больше воодушевлены, но в конце концов это просто стадион с болельщиками. Я не думаю, что будет какая-либо разница".

"Сыграй они на "Уэмбли" при 80 тысячах зрителей или здесь при 62 тысячах, будет одинаково. Это в любом случае будет тяжелый матч для нас, но я думаю, мы справимся", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 08.04.2019 08:08 # sisyazavr
    Желаю чемпионства Сити, а Ливерпулю стать еще голоднее

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  2. sisyazavr 08.04.2019 08:06 # sisyazavr
    Как же Тоттенхэм в своем стиле слился из борьбы за топ-3. Надеюсь, так же сольется и из топ-4 вместе с Арсеналом

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