Айб записывает видеопоздравления по 77 фунтов за штуку

Джордон Айб Вингер "Борнмута" Джордон Айб нашел дополнительный источник заработка, записывая короткие поздравительные видео по 77 фунтов за штуку.

Как сообщает Daily Mirror, экс-игрок "Ливерпуля" завел аккаунт на веб-сервисе Cameo.com, с помощью которого он продает персонализированные сообщения в формате короткого видео.

23-летний Айб поздравляет людей с юбилеями или записывает видео по другим поводам, как о том попросят клиенты. Каждый ролик приносит Джордану по 77 фунтов, однако он не является самой дорогой моделью на указанном веб-сайте.

Например, экс-тренер "Челси", "Портсмута" и "Вест Хэма" Аврам Грант берет по 800 фунтов за видео, бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай — 230. Среди прочих футбольных знаменитостей здесь есть Пол Гаскойн, Ледли Кинг и Джимми Буллард.


Метки Айб, Борнмут

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 867

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Последние комментарии:




  1. electric 08.04.2019 07:30 # electric
    Поздравление с попаданием Челси в ЛЕ будет стоить со скидкой.

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  2. januzaj00 08.04.2019 07:05 # januzaj00
    Закажу поздравление с чемпионством сити

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