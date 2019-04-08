Айб записывает видеопоздравления по 77 фунтов за штуку

Вингер "Борнмута" Джордон Айб нашел дополнительный источник заработка, записывая короткие поздравительные видео по 77 фунтов за штуку.

Как сообщает Daily Mirror, экс-игрок "Ливерпуля" завел аккаунт на веб-сервисе Cameo.com, с помощью которого он продает персонализированные сообщения в формате короткого видео.



23-летний Айб поздравляет людей с юбилеями или записывает видео по другим поводам, как о том попросят клиенты. Каждый ролик приносит Джордану по 77 фунтов, однако он не является самой дорогой моделью на указанном веб-сайте.



Например, экс-тренер "Челси", "Портсмута" и "Вест Хэма" Аврам Грант берет по 800 фунтов за видео, бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай — 230. Среди прочих футбольных знаменитостей здесь есть Пол Гаскойн, Ледли Кинг и Джимми Буллард.