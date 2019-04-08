Сарри надеется сохранить Ковачича в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что хочет выкупить полузащитника Матео Ковачича у "Реала" после истечения арендного соглашения.

Отправившись на "Стэмфорд Бридж" в поисках регулярной игровой практики прошлым летом, к настоящему моменту Ковачич отметился уже 30 появлениями в стартовом составе "синих" с учетом всех соревнований.



Ранее 24-летний хорват неоднократно намекал, что хотел бы заключить постоянный контракт с "Челси", и Сарри хочет того же.



"Собираюсь ли я искать другого полузащитника летом? Нет, я хочу попробовать сохранить Ковачича".



"Конечно, он у нас только в аренде, но я бы очень хотел, чтобы Ковачич остался с нами. Вы очень хорошо знаете, что на этой позиции мы испытываем некоторые проблемы, потому что здесь у нас есть только Жоржиньо".



"По моему мнению, Ковачич может стать очень хорошим центральным полузащитником. Конечно, в данный момент он не является полузащитником оборонительного плана, но вы и так знаете, что на этой позиции я предпочитаю использовать очень техничного игрока".



"В последнем матче Жоржиньо коснулся мяча 161 раз. Поэтому нам очень важно, чтобы занимающий эту позицию игрок обладал большим мастерством. Мастерством не последнего паса, но мастерством перемещения мяча", — цитирует Сарри Sky Sports.