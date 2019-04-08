"Реал" надеется подписать Азара до окончания сезона

"Реал" надеется согласовать приобретение плеймейкера "Челси" Эдена Азара до окончания сезона.

О том, что "Реал" уже установил контакт с "Челси" насчет Азара, стало известно еще месяц назад. Это случилось за считанные дни до возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера "сливочных".



"Реал" сразу же дал понять, что не хочет платить за игрока с истекающим через год контрактом боле 85 миллионов фунтов, тогда как "синие", взяв в расчет свой трансферный запрет на два окна, оценили Эдена в 100 млн.



Однако The Telegraph спешит сообщить, что переход Азара в "Реал" более чем вероятен. 28-летний бельгиец не будет подписывать новый контракт с "Челси" и хочет стать первым новичком вернувшегося в Мадрид Зидана.



Несмотря на существенные разногласия двух клубов в плане оценки стоимости Азара, на "Сантьяго Бернабеу" надеются достичь договоренности с "Челси" до окончания сезона. Свое свежее предложение по Эдену "Реал" направит уже на стартовавшей неделе.



Добавим, что Азар выступает за "Челси" после своего перехода из "Лилля" в 2012 году за 32 миллиона фунтов. За это время Эден провел 341 матч и забил 106 голов.