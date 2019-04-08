Гомес хочет завершить карьеру победой над "Сити" в финале Кубка Англии

Голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес заявил, что мечтает завершить свою карьеру победой над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

В воскресенье Гомес, который является дублером Бена Фостера в этом сезоне и получает игровую практику во второстепенных турнирах, помог своей команде совершить камбэк в захватывающем матче на "Уэмбли" против "Вулверхэмптона".



Отпраздновав победу 3:2, теперь "Уотфорд" сразится в финале против "Манчестер Сити" 18 мая. Это будет последний матч для "шершней" в сезоне и последний для Гомеса в карьере, если, конечно, главный тренер Хави Грасия позволит Эурельо сыграть.



38-летний бразилец по прозвищу Осьминог, которому также довелось поиграть в Англии за "Тоттенхэм", заранее испытывает восторг по поводу возможности вернуться на "Уэмбли".



"Мне очень приятно думать о том, что я имею возможность завершить карьеру победой в финале Кубка Англии. Это нечто удивительное и особенное. Однако в финале нам было бы очень тяжело против любого соперника, особенно против "Манчестер Сити".



"Тренер еще не решил, кто сыграет в финале, поэтому нам нужно сосредоточиться на своей работе и подготовиться к матчу".



"Мы так хорошо выступаем в лиге, и мы заслужили выйти в финал. Посмотрим, как все сложится. Нам нужно продолжать мечтать, потому что именно мечта привела нас сюда", — сообщил Гомес Sky Sports.



Добавим, что Фостер в шутливой манере уже пообещал, что не претендует на место Гомеса в воротах на финальный матч.



"Если тренер выберет меня? Я откажусь сыграть, абсолютно! Эурельо заслужил эту возможность и несомненно должен сыграть. Он никогда не подводил этот клуб и не подведет. Сегодня он был великолепен", — заявил Фостер.