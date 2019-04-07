Мората мог перейти в "Барселону" в январе

Нападающий "Челси" Альваро Мората мог перейти в "Барселону" вместо "Атлетико" в зимнее трансферное окно.

Отчаявшись заиграть у Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж" в первой половине сезона, в январе Мората отправился на правах аренды в "Атлетико".



Однако клуб из Мадрида был не единственным возможным направлением для Альваро. "Барселона" тоже хотела заполучить экс-нападающего "Ювентуса", но не смогла предоставить гарантии игрового времени.



"Это правда, что мы вели переговоры с ним и с некоторыми другим игроками. В итоге он перешел в "Атлетико", где играет и имеет место в стартовом составе. Ну, и хорошо".



"Здесь мы видели в нем второго нападающего, и эта другая роль, нежели он исполняет в "Атлетико". Каждый игрок должен сам решить, чего он хочет. Иногда это просто бессмысленные разговоры. В конце концов мы подписали Кевин-Принса (Боатенга) и надеемся, он поможет нам", — цитирует главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде Daily Star.