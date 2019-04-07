Менди обещает исправить свое поведение

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди призвал позабыть о его прошлых проблемах и пообещал впредь держаться подальше от неприятностей.

Накануне в победном для "горожан" полуфинале Кубка Англии против "Брайтона" Менди отметился своим первым появлением в стартовом составе с ноября.



В течение предыдущих месяцев Бенжамен вызывал разочарование у своего главного тренера Хосепа Гвардиолы не только проблемами со здоровьем, но и многократными нарушениями дисциплины. 24-летний француз уверяет, что подобного больше не повторится.



"Я чувствую себя так хорошо, и я очень счастлив. Партнеры по команде и персонал очень добры ко мне".



"Я не доктор. Я следую правилам и режиму. Что касается травмы, то у меня сохранилось воспаление, когда я первоначально вернулся в строй. Но теперь все хорошо, мы можем забыть о прошлом и думать о будущем. Я чувствую себя очень хорошо и хочу выкладываться без остатка ради своей команды. Я и так пропустил много матчей".



"Мы хорошо отдохнем и будем следовать правилам. Мы счастливы и хотим выиграть как можно больше трофеев. Поэтому мы постараемся играть хорошо и выкладываться ради фанатов", — цитирует Менди Sky Sports.