Менди обещает исправить свое поведение

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди призвал позабыть о его прошлых проблемах и пообещал впредь держаться подальше от неприятностей.

Накануне в победном для "горожан" полуфинале Кубка Англии против "Брайтона" Менди отметился своим первым появлением в стартовом составе с ноября.

В течение предыдущих месяцев Бенжамен вызывал разочарование у своего главного тренера Хосепа Гвардиолы не только проблемами со здоровьем, но и многократными нарушениями дисциплины. 24-летний француз уверяет, что подобного больше не повторится.

"Я чувствую себя так хорошо, и я очень счастлив. Партнеры по команде и персонал очень добры ко мне".

"Я не доктор. Я следую правилам и режиму. Что касается травмы, то у меня сохранилось воспаление, когда я первоначально вернулся в строй. Но теперь все хорошо, мы можем забыть о прошлом и думать о будущем. Я чувствую себя очень хорошо и хочу выкладываться без остатка ради своей команды. Я и так пропустил много матчей".

"Мы хорошо отдохнем и будем следовать правилам. Мы счастливы и хотим выиграть как можно больше трофеев. Поэтому мы постараемся играть хорошо и выкладываться ради фанатов", — цитирует Менди Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Менди

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2019 22:00

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  1. blackdreamer 07.04.2019 22:10 # blackdreamer
    негроид понимает что хохол его уже подсидел
    но уже поздно

    (ответить)

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