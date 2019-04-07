Марку Силва: "Должны были побеждать крупнее"

Наставник "Эвертона" Марку Силва считает итоговый счет матча против "Арсенала" не совсем справедливым — "ириски" должны были побеждать крупнее.

В воскресенье подопечные Силвы убедительным образом переиграли "канониров", не позволив тем вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге.



"Эвертон" создал уйму отличных моментов во втором тайме, но победил только 1:0, и в этом кроется единственное разочарование Марку.



"Я мог видеть, что сегодня у нашего голкипера почти не было работы, и это очень хороший знак для нас. Все, что мы делали с первой минуты, проявляя желание и великолепный дух, говорит о том, что мы заслужили три очка".



"Мы были лучшей командой на поле. С большим количеством голов этот результат был бы справедливее. Учитывая созданные нами моменты, мы должны были забивать больше. Мы были действительно надежны и контролировали игру. Лишь в первые 15 минут второго тайма они доставляли нам кое-какие проблемы, но мы хорошо на это отреагировали", — цитирует Силву The Telegraph.