"Уотфорд" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии
Отыграв дефицит в два гола, "Уотфорд" отпраздновал победу 3:2 над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии.
Относительно победы 4:1 над "Фулхэмом" в старте у "шершней" вышли Эурельо Гомес и Андре Грей, заменив Бена Фостера и Жерара Деулофеу.
"Волки" также сменили голкипера, отправив на последний рубеж Джона Радди. Еще появились с первых минут Хонни и Ромен Саисс.
Первые полчаса команды присматривались друг к другу и совершенно не хотели рисковать. Первый момент случился лишь на 31-й минуте, когда Грей в касание ногой пытался переправить мяч после заброса в штрафную — над перекладиной!
Ответ "Вулверхэмптона" не заставил себя ждать. Леандер Дендонкер нанес дальний удар с небольшим рикошетом, но Гомес выручил "Уотфорд".
А на 36-й минуте "волки" открыли счет. Мэтт Доэрти открылся на дальней штанге, головой замкнув отличную подачу с правого края от Диогу Жоты — 0:1.
Открыв счет, команда Нуну Эшпириту Санту почувствовала воодушевление и на некоторое время прижала соперника. Жота крученым ударом едва не поразил угол ворот.
Ближе к перерыву "шершни" выравняли игру, а Грей вполне мог забить, но под его удар бросился Конор Коуди.
Во втором тайме "Уотфорд" принялся оказывать давление, делая ставку на свою физическую мощь, а вот "Вулверхэмптон" доверился технике и интеллекту.
В конце концов "волки" удвоили счет. На 62-й минуте Доэрти выполнил подачу к воротам, а Рауль Хименес технично принял мяч грудью и тут же пробил — 2:0. Система VAR офсайда у мексиканца не выявила.
Как показалось, второй гол надломил "шершней", вдобавок у них стали заканчиваться силы. Тем временем, Хави Грасия выпустил на замену свежего Деулофеу, и тот возродил интригу на 79-й минуте. Жерар словно рукой забросил мяч в дальний верхний угол ворот из пределов штрафной площади, пробив совершенно без замаха и из стоячей позиции — 1:2.
Концовка получилась огненной, а когда заканчивалась вторая компенсированная минута Дендонкер сбил в штрафной Троя Дини. Сам же пострадавший и реализовал пенальти, переведя игру в экстра-таймы — 2:2.
В первом экстра-тайме команды еле волочили ноги, однако вновь себя проявил Деулофеу. Жерар на скорости ворвался в штрафную по правому краю, поставил корпус Коуди и пробил низом в дальний угол — 3:2.
Вторые 15 минут были отмечены обратной заменой Деулофеу, получившего травму. "Волки" уже были совершенно без сил и имели лишь один неплохой момент, но Иван Кавалейру запутался, обводя Гомеша.
"Уотфорд" проявил выдающуюся силу характера и всего лишь во второй раз — спустя 35 лет после первого — вышел в финал Кубка Англии, где теперь сразится с "Манчестер Сити".
"Уотфорд" — "Вулверхэмптон" — 3:2 (0:1) после экстра-таймов
Голы: Деулофеу 79, 104, Дини 90 (пен)— Доэрти 36, Хименес 62.
"Уотфорд": Гомес, Фемения (Янмат 108), Мариаппа, Кэткарт, Холебас (Мазина 98), Дукуре, Капу, Хьюз (Деулофеу 66, Сема 112), Перейра, Грей, Дини.
"Вулверхэмптон": Радди, Хонни (Винагре 105), Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Невеш (Беннетт 86), Моутиньо (Траоре 102), Саисс, Хименес, Жота (Кавалейру 89).
Предупреждения: Кэткарт, Холебас, Капу — Саисс, Невеш.
07.04.2019 20:40
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Последние комментарии:
Блять какой же он топ, ебаный стыд...
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две бегущие команды, отличный матч.
волки после 90-й минуты разочаровали.
грасиа должен дини и делофеу в жопу целовать.
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07.04.2019 12:08 #
reams
Изи катка Арсигноля, легче команды и не придумаешь, напрягает их отменная форма ток
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Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1#c6856730
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Нежданчик, шершням успехов в финале.
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Эх, а будь вар в Уэльсе, то был бы финал с Суонси.
Было бы круто)
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найс сетка у сити: Ротертхэм, Бурнлей (дома), Ньюпорт, Суонси, Брайтон, Уотерфорд
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Волки молодцы, не стали сушить при 2-0
Сразу вспоминается позорные затяжки времени от Королей против Суонси в 1/4
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Какой же был матч проста одна удаволствия спасибо Уотфорд и Волки за то что вы есть
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Деулофеу сорвал серию пенальти, а я так на нее надеялся. Но все равно матч получился что надо.
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Вот это Уотфорд выдал. Вулверхэмптон хз, как так можно было обкекаться. Гол Деулофеу это вышка, походу именно он и надломил волков и подарил веру шершням. Изи финал для Срити. Браво шейхам, заносят куда надо.
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Грубая сила победила интеллект, эх.
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Все равно финал потный, что с волками, что с уотфордом
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Красавцы, спасибо двум командам за шикарный матч, это был истиный финал
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красиво отыгрались, это вам не дутые короли.
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Шершнявым мухомором по волчьим зубам
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