"Уотфорд" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии

Отыграв дефицит в два гола, "Уотфорд" отпраздновал победу 3:2 над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии.

Относительно победы 4:1 над "Фулхэмом" в старте у "шершней" вышли Эурельо Гомес и Андре Грей, заменив Бена Фостера и Жерара Деулофеу.



"Волки" также сменили голкипера, отправив на последний рубеж Джона Радди. Еще появились с первых минут Хонни и Ромен Саисс.



Первые полчаса команды присматривались друг к другу и совершенно не хотели рисковать. Первый момент случился лишь на 31-й минуте, когда Грей в касание ногой пытался переправить мяч после заброса в штрафную — над перекладиной!



Ответ "Вулверхэмптона" не заставил себя ждать. Леандер Дендонкер нанес дальний удар с небольшим рикошетом, но Гомес выручил "Уотфорд".



А на 36-й минуте "волки" открыли счет. Мэтт Доэрти открылся на дальней штанге, головой замкнув отличную подачу с правого края от Диогу Жоты — 0:1.



Открыв счет, команда Нуну Эшпириту Санту почувствовала воодушевление и на некоторое время прижала соперника. Жота крученым ударом едва не поразил угол ворот.



Ближе к перерыву "шершни" выравняли игру, а Грей вполне мог забить, но под его удар бросился Конор Коуди.



Во втором тайме "Уотфорд" принялся оказывать давление, делая ставку на свою физическую мощь, а вот "Вулверхэмптон" доверился технике и интеллекту.



В конце концов "волки" удвоили счет. На 62-й минуте Доэрти выполнил подачу к воротам, а Рауль Хименес технично принял мяч грудью и тут же пробил — 2:0. Система VAR офсайда у мексиканца не выявила.



Как показалось, второй гол надломил "шершней", вдобавок у них стали заканчиваться силы. Тем временем, Хави Грасия выпустил на замену свежего Деулофеу, и тот возродил интригу на 79-й минуте. Жерар словно рукой забросил мяч в дальний верхний угол ворот из пределов штрафной площади, пробив совершенно без замаха и из стоячей позиции — 1:2.



Концовка получилась огненной, а когда заканчивалась вторая компенсированная минута Дендонкер сбил в штрафной Троя Дини. Сам же пострадавший и реализовал пенальти, переведя игру в экстра-таймы — 2:2.



В первом экстра-тайме команды еле волочили ноги, однако вновь себя проявил Деулофеу. Жерар на скорости ворвался в штрафную по правому краю, поставил корпус Коуди и пробил низом в дальний угол — 3:2.



Вторые 15 минут были отмечены обратной заменой Деулофеу, получившего травму. "Волки" уже были совершенно без сил и имели лишь один неплохой момент, но Иван Кавалейру запутался, обводя Гомеша.



"Уотфорд" проявил выдающуюся силу характера и всего лишь во второй раз — спустя 35 лет после первого — вышел в финал Кубка Англии, где теперь сразится с "Манчестер Сити".



"Уотфорд" — "Вулверхэмптон" — 3:2 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Деулофеу 79, 104, Дини 90 (пен)— Доэрти 36, Хименес 62.



"Уотфорд": Гомес, Фемения (Янмат 108), Мариаппа, Кэткарт, Холебас (Мазина 98), Дукуре, Капу, Хьюз (Деулофеу 66, Сема 112), Перейра, Грей, Дини.



"Вулверхэмптон": Радди, Хонни (Винагре 105), Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Невеш (Беннетт 86), Моутиньо (Траоре 102), Саисс, Хименес, Жота (Кавалейру 89).



Предупреждения: Кэткарт, Холебас, Капу — Саисс, Невеш.