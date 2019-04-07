"Уотфорд" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии

Жерар Деулофеу Отыграв дефицит в два гола, "Уотфорд" отпраздновал победу 3:2 над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии.

Относительно победы 4:1 над "Фулхэмом" в старте у "шершней" вышли Эурельо Гомес и Андре Грей, заменив Бена Фостера и Жерара Деулофеу.

"Волки" также сменили голкипера, отправив на последний рубеж Джона Радди. Еще появились с первых минут Хонни и Ромен Саисс.

Первые полчаса команды присматривались друг к другу и совершенно не хотели рисковать. Первый момент случился лишь на 31-й минуте, когда Грей в касание ногой пытался переправить мяч после заброса в штрафную — над перекладиной!

Ответ "Вулверхэмптона" не заставил себя ждать. Леандер Дендонкер нанес дальний удар с небольшим рикошетом, но Гомес выручил "Уотфорд".

А на 36-й минуте "волки" открыли счет. Мэтт Доэрти открылся на дальней штанге, головой замкнув отличную подачу с правого края от Диогу Жоты — 0:1.

Открыв счет, команда Нуну Эшпириту Санту почувствовала воодушевление и на некоторое время прижала соперника. Жота крученым ударом едва не поразил угол ворот.

Ближе к перерыву "шершни" выравняли игру, а Грей вполне мог забить, но под его удар бросился Конор Коуди.

Во втором тайме "Уотфорд" принялся оказывать давление, делая ставку на свою физическую мощь, а вот "Вулверхэмптон" доверился технике и интеллекту.

В конце концов "волки" удвоили счет. На 62-й минуте Доэрти выполнил подачу к воротам, а Рауль Хименес технично принял мяч грудью и тут же пробил — 2:0. Система VAR офсайда у мексиканца не выявила.

Как показалось, второй гол надломил "шершней", вдобавок у них стали заканчиваться силы. Тем временем, Хави Грасия выпустил на замену свежего Деулофеу, и тот возродил интригу на 79-й минуте. Жерар словно рукой забросил мяч в дальний верхний угол ворот из пределов штрафной площади, пробив совершенно без замаха и из стоячей позиции — 1:2.

Концовка получилась огненной, а когда заканчивалась вторая компенсированная минута Дендонкер сбил в штрафной Троя Дини. Сам же пострадавший и реализовал пенальти, переведя игру в экстра-таймы — 2:2.

В первом экстра-тайме команды еле волочили ноги, однако вновь себя проявил Деулофеу. Жерар на скорости ворвался в штрафную по правому краю, поставил корпус Коуди и пробил низом в дальний угол — 3:2.

Вторые 15 минут были отмечены обратной заменой Деулофеу, получившего травму. "Волки" уже были совершенно без сил и имели лишь один неплохой момент, но Иван Кавалейру запутался, обводя Гомеша.

"Уотфорд" проявил выдающуюся силу характера и всего лишь во второй раз — спустя 35 лет после первого — вышел в финал Кубка Англии, где теперь сразится с "Манчестер Сити".

"Уотфорд" — "Вулверхэмптон" — 3:2 (0:1) после экстра-таймов

Голы: Деулофеу 79, 104, Дини 90 (пен)— Доэрти 36, Хименес 62.

"Уотфорд": Гомес, Фемения (Янмат 108), Мариаппа, Кэткарт, Холебас (Мазина 98), Дукуре, Капу, Хьюз (Деулофеу 66, Сема 112), Перейра, Грей, Дини.

"Вулверхэмптон": Радди, Хонни (Винагре 105), Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Невеш (Беннетт 86), Моутиньо (Траоре 102), Саисс, Хименес, Жота (Кавалейру 89).

Предупреждения: Кэткарт, Холебас, Капу — Саисс, Невеш.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, обзор матча, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2019 20:40

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  1. slash-lfc 07.04.2019 21:12 # slash-lfc
    Блять какой же он топ, ебаный стыд...

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  2. manutd-20champ 07.04.2019 21:05 # manutd-20champ
    две бегущие команды, отличный матч.
    волки после 90-й минуты разочаровали.
    грасиа должен дини и делофеу в жопу целовать.

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  3. narcot 07.04.2019 21:00 # narcot
    07.04.2019 12:08 #
    reams

    Изи катка Арсигноля, легче команды и не придумаешь, напрягает их отменная форма ток
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    Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1#c6856730

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  4. tra-hall 07.04.2019 20:58 # tra-hall
    Нежданчик, шершням успехов в финале.

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  5. fanstevengerrard 07.04.2019 20:48 # fanstevengerrard
    Эх, а будь вар в Уэльсе, то был бы финал с Суонси.
    Было бы круто)

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  6. mikkiynwa 07.04.2019 20:47 # mikkiynwa
    найс сетка у сити: Ротертхэм, Бурнлей (дома), Ньюпорт, Суонси, Брайтон, Уотерфорд

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  7. master-fakaster 07.04.2019 20:47 # master-fakaster
    Волки молодцы, не стали сушить при 2-0
    Сразу вспоминается позорные затяжки времени от Королей против Суонси в 1/4

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  8. pamirbarkhorog 07.04.2019 20:46 # pamirbarkhorog
    Какой же был матч проста одна удаволствия спасибо Уотфорд и Волки за то что вы есть

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  9. redwhitegun 07.04.2019 20:44 # redwhitegun
    Деулофеу сорвал серию пенальти, а я так на нее надеялся. Но все равно матч получился что надо.

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  10. slash-lfc 07.04.2019 20:44 # slash-lfc
    Вот это Уотфорд выдал. Вулверхэмптон хз, как так можно было обкекаться. Гол Деулофеу это вышка, походу именно он и надломил волков и подарил веру шершням. Изи финал для Срити. Браво шейхам, заносят куда надо.

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  11. brown-ale 07.04.2019 20:44 # brown-ale
    Грубая сила победила интеллект, эх.

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  12. dannylucker 07.04.2019 20:44 # dannylucker
    Все равно финал потный, что с волками, что с уотфордом

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  13. liverfun 07.04.2019 20:43 # liverfun
    Красавцы, спасибо двум командам за шикарный матч, это был истиный финал

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  14. alexomck 07.04.2019 20:43 # alexomck
    красиво отыгрались, это вам не дутые короли.

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  15. chelsea-69 07.04.2019 20:43 # chelsea-69
    Шершнявым мухомором по волчьим зубам

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