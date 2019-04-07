Эмери не делает трагедии из поражения от "Эвертона"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что поражение 1:0 от "Эвертона" не окажет негативного влияния на шансы его команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
В воскресенье "канониры" потерпели разочаровывающее поражение на "Гудисон Парк" и не смогли подняться на третье место в таблице. Тем не менее, Эмери не делает из этого трагедии и видит другие возможности добрать недостающие очки.
"Нам необходима стабильность на протяжении 38 матчей. Сегодня мы проиграли, но у нас будут другие матчи. Все зависит от нас и от остальных команд, однако мы не можем падать духом от того, что не набрали эти три очка. Все в наших руках, и мы должны постараться финишировать в топ-4".
"В целом у нас все порядке. Нельзя думать, что мы сегодня проиграли, и теперь все потеряно. Это плохой результат, и я не думаю, что мы показали хорошую игру, но, кажется, мы по-прежнему четвертые. У нас была отличная возможность уехать отсюда, занимая третью позицию, но мы ей не воспользовались".
"Мы упустили эту возможность, не показав своей лучшей игры и не реализовав свой план на матч против такого соперника, однако впереди у нас есть другие матчи".
"В целом мы достаточно стабильны. Порой мы можем испытывать некоторое разочарование, но важно оставаться сплоченными и не изменять себе", — цитирует Эмери Sky Sports.
07.04.2019 20:05
Просмотров: 653
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да кстати если кто-то не в курсе расписания и надеется на Арс в четверке под конец - забудьте, там еще минимум 3 таких же обсёра запланировано в ближайший месяц - с уотфордом,лестером и вульвс в гостях :)
(ответить)
а в чем трагедия? в этом сезоне в гостях из 20 игр выиграли 3 гдето. одна с безнадежным хаддерсфилдом, другая с блекпулом из 10 дивизиона, и вроде фулхем еще)))
не знаю что с ними там проиходит в гостях , но это абсолютно 2 разные команды. ИГРАЛИ бы в гостях хоть немного, место в четверке было бы без сомнений
(ответить)
Ну да, действительно! Он поймёт что это трагедия после поражения от Уотфорда, на выезде, но уже будет поздно!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий